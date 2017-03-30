Adnan Polat: 40 yıldır böyle piyasa görmedim

Konut fiyatlarının yüzde 25 düşük olduğunu belirten Polat Holding Başkanı Adnan Polat, “40 senedir inşaat sektörünün içindeyim. Alıcı lehine bu kadar iyi bir piyasa hiç olmadı” dedi.

Konut fiyatlarının yüzde 25 düşük olduğunu belirten Polat Holding Başkanı Adnan Polat, “40 senedir inşaat sektörünün içindeyim. Alıcı lehine bu kadar iyi bir piyasa hiç olmadı” dedi.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, birikimini döviz ve altında değerlendirenlere çağrıda bulunarak, “Konut fiyatları çok düşük kaldı. Satış vadeleri ve faizler çok iyi, bu fırsat bir daha gelmez. Gayrimenkul almak için bundan daha iyi bir zaman olmaz” dedi.

40 yıldır inşaat sektörünün içinde olduğunu vurgulayan Polat, “Bugüne kadar alıcı lehine bu kadar iyi piyasayı hiç görmedim” dedi.

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HERKES BEKLE-GÖR HAVASINDA

Polat Holding tarafından Beyoğlu'nda hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul projesinin ikinci etabının satışa açılması nedeniyle dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Adnan Polat, gayrimenkul sektöründe talebin arz kadar artmaması nedeniyle fiyat artış hızının yavaşladığını söyledi. Türkiye'de konut fiyatlarında enflasyon ve dövizdeki hareketlere bakılarak ayarlamalar yapıldığını hatırlatan Adnan Polat, “Son bir yılda dolar yüzde 25 değer kazandı, ama ekonomideki sıkıntılar ve talepteki düşüş nedeniyle bu artış konut fiyatlarına yansıtılamadı. Fiyatlar olması gerekenin çok altında kaldı” şeklinde konuştu.

Türk Lirası ile satılan dairelerin yüzde 25 ucuz olduğunu ifade eden Polat, 16 Nisan referandumunun ardından fiyatların artacağını belirtti. Şu anda hem yatırımcıların hem de alıcıların bekle -gör havasına girdiğini ve bu nedenle ekonominin yavaşladığını belirten Polat, “Referandum sonucu ne olursa olsun, 16 Nisan'dan sonra ekonomi hızlanacak. Şu anda herkese ev almayı, özellikle döviz kazancı olan gurbetçilere gayrimenkul almalarını tavsiye ediyorum, sonra başlarını duvara vurmasınlar” diye konuştu.

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İKINCI ETAP KAMPANYAYLA SATIŞTA

POLAT Holding'in 800 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul'un 205 konuttan oluşan ikinci etabı satışa sunuldu. Yüzde 35 peşin, 60 ay sıfır faiz; yüzde 35 peşin 120 ay 0.45 faiz seçeneğinin yer aldığı projede, konutların metrekare birim fiyatı 10 bin 500 liradan başlıyor. Yüzde 1 KDV ile satılan konutlar 2019 yılında tesliedilecek. 82 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul; 760 konut, 190 rezidans, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı'ndan oluşan bir karma kullanım projesi olarak tasarlandı.