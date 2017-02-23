Affa güvenip bankaya koşmayın

Çıkarılan sicil affına rağmen bankaların vatandaşa kredi vermediği şikayetleriyle ilgili açıklama yapan Şimşek, “Sicil affı kredi için tek başına yeterli değil” dedi

Çıkarılan sicil affına rağmen bankaların vatandaşa kredi vermediği şikayetleriyle ilgili açıklama yapan Şimşek, “Sicil affı kredi için tek başına yeterli değil” dedi

Sicil affı geldi ancak sorunlar tüm hızıyla sürüyor. Torba tasarının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e sicil affının bankalarda uygulanmadığı şikayetinde bulundu. Gürer, bankacıların krediye başvuranları, “Müdürlükten henüz talimat gelmedi” diyerek geri çevirdiğini söyledi.

EŞİ BAHANE EDEN VAR

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, vatandaşın sicil affı sayesinde üzerindeki kırmızı kalemin silindiği düşüncesiyle bankalara başvurduğunu, ancak ‘siciliniz bozuk' denilerek kredi verilmediğini söyledi. Gaytancıoğlu, bazı vatandaşlara, ‘Kardeşinin, eşinin sicili bozuk, sana kredi veremeyiz' denilerek kredi verilmediği şikayetini de Şimşek'e iletti. Eleştirileri yanıtlayan Bakan Şimşek, sicil affının tek başına kredi almak için yeterli olmadığını söyledi.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Meclis'ten çıkan sicil affı düzenlemesinin bütün bankalar için bağlayıcı olduğuna işaret eden Şimşek, “Ancak bankaların kime ne ölçüde kredi verip vermeyeceği hususu apayrı bir konudur. Yani, sicil affının varlığı veya sicilin temizlenmiş olması tek başına kredi verilebilir olup olmadığını sağlamayabilir” dedi. Şimşek, bankaların bir kredi başvurusu durumunda önce risk değerlendirmesi yaptıklarını, daha sonra teminata baktıklarını ona göre de kredi verip vermeyeceklerine karar verdiklerini söyledi.

Kredi vermeyeni ihbar edin

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi yapılandırması için gereken şartları taşıdığı halde vatandaşın kredi başvurusunu geri çeviren bankaların kendilerine bildirilmesini istedi.

Tüfenkci, beyaz sayfa açmak için sicil affını getirdiklerini belirterek, “Geçmişteki çek borcunu ödediyse şartlar gerçekleşmiş oluyor. Sicil affı zaten bunun için var. Kredi borcu var diye ya da geciktirip ödedi diye kredi vermeyen bankalar varsa gereğini yaparız. Bu konuda çok katıyız. Kredibilitesi zayıftır ona bir şey demiyorum. Ama sicil affı noktasında onu hayata geçirmek zorundasınız. Yapılandırma istiyorsa ve yapılandırmanın şartlarını taşıyorsa bu konuda yardımcı olmanız gerekiyor. Sicil affını uygulamama konusunda direnen bankalar varsa, vatandaş bize söylesin” dedi.

Yurtdışından gelen parayı Maliye de bilmiyor

Mehmet Şimşek, yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi düzenlemesiyle ne kadar varlığın yurda geldiği sorusunu cevapladı. Şimşek, “Yasa kapsamında vergi idaresince herhangi bir beyanname ve bildirim alınmadığından dolayı ne kadar, ne tutarda varlık getirildiğine ilişkin Maliye Bakanlığı'nda bilgi bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ve üzerinde Atatürk resmi olmayan 70 milyon adet 1 TL'lik hatıra metal paralarla ilgili açıklama da yapan Şimşek, Atatürk'ün paradan çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Şimşek, 70 milyon adet Atatürk'süz para için “sınırlı ölçüde istisna” ifadesini kullandı.