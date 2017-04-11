AKP’nin istikrar karnesi çok zayıf

15 yıllık AKP iktidarında ekmeğin fiyatı 4 kat arttı, dış borç 149 milyar dolardan 411 milyar dolara yükseldi. İcralık dosya sayısı 24 milyona çıktı

Sendikalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak AKP iktidarının istikrar karnesini çıkardı. Veriler 15 yıllık AKP iktidarının “istikrar karnesi”nin çok zayıf olduğunu gösterdi. Karneye göre, 2002'de 149 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcu, 2017'de 411.5 milyar dolara yükseldi. İcradaki dosya sayısı 10 milyondan, 24 milyona çıktı. 1 kilo ekmek 2002'de 1 lira iken, AKP iktidarının 15'inci yılında 4 liraya yükseldi. 2002'de 1.6 lira olan dolar ise, 3.7 lirayı geçti, hatta bir ara 4 liraya kadar dayandı.

İŞSİZLİK DE ARTTI

Ekonomide olduğu gibi terörle mücadelede de AKP iktidarı başarılı bir sınav veremedi. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Terör Eylemlerine İlişkin İstatistikler” başlıklı raporda, 2002'de durma noktasına gelen terörün son 15 yılda zirve yaptığı belirtilmişti.

Rapora göre, 2002'de sadece 5 terör saldırısı olurken, bu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. 2002'den sonrasını içeren verilere göre, AKP dönemini içeren 14 yılda 1.009 terör saldırısı oldu. 2002'ye göre 83.2 kat artan saldırılarda 1.148 kişi öldü, 3 bin 731 kişi de yaralandı. Listenin zirvesinde ise, 2015 ve 2016 yılları yer aldı. Meclis Araştırma Merkezi'nin bir başka raporunda da, işsizlik ve büyümede AKP'nin “tek parti iktidarları arasında en başarısızı” olduğu ortaya konulmuştu.



‘ Rakamlar ortada nasıl bir istikrar bu?'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, AKP'nin “istikrar” söyleminin sadece seçimlere yönelik bir algı olduğunu söyledi. Beko, “Bugün Türkiye'nin dış borç stokları 400 milyar doları geçti. İhracatta yıllık 100 milyar doları geçememişiz ama 250 milyar dolarlık ithalat yapmışsız. Cari açık hızla yükseliyor. 7 milyona yakın işsiz var. Nasıl bir istikrar bu? Madem Türkiye'de istikrar var, madem milli gelir çok yükseldi, biz de asgari ücret için 2 bin lira talep ettik. Niye 1.400 lirada kaldılar. Emeklilere neden milli gelirden pay vermiyorsunuz. İstikrar söylemi, bir seçim söylemidir. Böyle bir istikrar olmadığını ben iddia ediyorum.”