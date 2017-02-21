Atatürksüz liralar artıyor

Darphane şimdiye kadar 70 milyon adet bastı

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan 1 TL'lerin sayısı giderek artıyor. Merkez Bankası, her ay daha fazla Atatürksüz 1 TL siparişi verirken, vatandaşların tepkisi deher geçen gün büyüyor.

Hükümetin 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırdığı 1 TL'lik hatıra paralar, vatandaşlar ve koleksiyonerler tarafından ilgi görmeyince, piyasaya sürüldü. 70 milyon adet basılan ve üzerinde Atatürk portresi bulunmayan 1 TL'lik metal hatıra paraların, piyasada her geçen gün arttığından şikayet eden vatandaşlar, “Atatürk'ü Türk parasından silmenin ön hazırlığı mı yapılıyor?” kaygısını dile getirdi.

Darphane ve Damga Matbaası, milli ve milletlerarası, önemli, anmaya değer, gerekli ve faydalı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve olaylarla ilgili olarak, tedavülde kullanılan paraların dışında ayrıca ‘hatıra para' da basıyor. Nasrettin Hoca'dan Mevlana'ya, Erzurum Saat Kulesi'nden Orhun Kitabeleri'ne kadar yüzlerce çeşit konuda yaklaşık 3 bin, 5 bin gibi az sayıda basılan bu hatıra paralar koleksiyoncular tarafından üzerinde yazan değerin 20-25 katı fiyatlarla satın alınıyor.

Bugüne kadar basılan metal hatıra paraların, ön yüzünde nominal değeri, arka yüzünde ise Atatürk'ün portre ya da rölyefi bulunuyordu. Belirli bir süreyle satışta tutulan bu paralar piyasada mal alım satımı için kullanılmıyor, sadece hatıra amaçlı koleksiyon yapılıyor.

SÜRE SINIRI YOK

15 Temmuz olayı için ise, 1 TL madeni hatıra para basıldı. Darphane hatıra paranın, ‘‘Birlik ve beraberlik şuurunun gelecek nesillere taşınması, geniş kitlelere ulaştırmak ve koleksiyonculuğu yaygınlaştırmak'' amacıyla basıldığını açıkladı. Üzerinde Atatürk yerine 15 Temmuz'un anlatıldığı resim bulunan hatıra paralardan 70 milyon adet basıldı, 31 Ekim 2106 tarihinden itibaren de diğer 1 TL'liklerle birlikte süre sınırı konulmadan piyasaya sürüldü.

Vatandaş almak istemiyor

Kolleksiyoner ve vatandaşlar Darhane'nin bastığı 1 TL'ye ilgi göstermeyince, tedavülde biri Atatürk'lü diğeri Atatürksüz 2 farklı 1 TL'lik bozuk para dolaşmaya başladı. Darphane'nin 2016 yılında bastığı toplam 183 milyon adet 1 TL'liklerin neredeyse yarıya yakınının hatıra paralardan oluşması ikili yapıyı belirgin hale getirdi. Esnaflar, üzerinde Atatürk'ün olmadığı paraları çok sayıda müşterinin iade ettiğini, almak istemediğini söylediler. Bir esnaf ise, “Paradan Atatürk resmini kaldırdı diye İsmet İnönü'yü eleştirenler şimdi aynısını yapıyor'' dedi.