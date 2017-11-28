Avrupalı yöneticiden flaş Türkiye açıklamaları

2017 başından bu yana Türkiye'ye 1 milyar euro yatırım yapan ERBD'nin Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, "En fazla yatırımımız burada. Türkiye'ye yatırım yapmayalım gibi bir niyetimiz yok" diye konuştu.

Türkiye’de bu yıl 30 projede 1 milyar euro yatırıma imza atan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (ERBD) 2017-2018 sürdürülebilirlik raporunun sunumu bugün TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapıldı. ERBD’nin en fazla yatırım yaptığı ülke Türkiye’nin Türkiye olduğunu da hatırlatalım.

Raporun sunumunda TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, ERBD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner ve Ekonomi, Kamu Politikaları ve Yönetişim Bölümü Yönetici Direktörü Mattia Romani konuşma yaptı.

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Tuerkner yaptığı konuşmada 2009’dan beri Türkiye’de olduklarını belirterek Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

‘İNOVASYON İLE DAHA İLERİ GİTMEK GEREKİYOR’

Yatırımların yüzde 95’ini özel sektör aracılığı ile yaptıklarını belirten Tuerkner, “Türkiye gibi ülkeler nasıl daha ötesine gidebilir. Yatırım bazlı inovasyonla daha ileri gitmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Mattia Romani ise ekonomilerin sadece para ve istihdam ile büyümeyeceğini söyledi. Ekonomist, “Altyapı ülkeleri büyütür. Daha fazla altyapı yatırımına ihtiyacımız var. Türkiye’de Devlet Demir Yolları’nı destekliyoruz. Üçüncü parti şirketlerin demiryolu ağını geliştirmesine destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

ʻʻ Sizi temin ederim ki en çok iş yaptığımız ülke Türkiye. Çok sağlıklı yatırımlarımız var burada. ERBD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner

Ekonomide inovasyonun olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Romani, “Kadın ve genç nüfusu istihdam için çok büyük bir potansiyel Türkiye’de. Kadınlarda ekonomiye katılım yüzde 40’ın altında. Gençlerin istihdamı yüzde 20 civarında. Daha fazla kadın ve genç ekonomiye katılmalı. Onlara fırsat yaratmak gerekiyor” dedi.

‘DUBLE YOLLAR BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAMIYOR’

Raporun sunumu sırasında kürsüye çıkan ERBD Araştırma Direktörü Ralph De Haas Türkiye’nin 2005-2015 yılları arasında demiryolu yatırımarında ciddi aşamalar aldığını belirtti. De Haas altyapı yapıtırmlarının büyümeye ciddi katkısı olduğunu vurgularken, duble yolların bu kategoride olmadığını belirtti. Duble yollar ile var olan bir ulaşım ağının yenilendiğini farklı şehirlerin birbirine bağlanmadığını aktaran araştırmacı, “Ulaşım altyapısının gelişmesinden dolayı Türkiye’de nakliye süreleri 2006-2014 yılları arasında ortalama 5.7 azaldı. İki vilayeti birbirine bağlayan ulaşım yatırımları büyümeye yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIMLARIMIZ SÜREKLİ ARTIYOR’

Toplantının soru cevap bölümünde Türkiye ile AB arasındaki fon kısıtlamasının ERBD’nin yatırımlarına nasıl yön vereceği sorusunu yanıtlayan ERBD Türkiye Yönetici Direktörü Tuerkner, “Sizi temin ederim ki en çok iş yaptığımız ülke Türkiye. Çok sağlıklı yatırımlarımız var burada. Rakamlarımız sürekli artıyor. Yeni yatırım yapmamak gibi bir niyetimiz yok. ERBD sadece para sağlamaz. Mesleki eğitimler için de çalışıyoruz” diye konuştu.