Tek tek saydık 74 dükkan boş!

Bağdat Caddesi'nde dükkanlar tek tek kapanıyor. Sozcu.com.tr olarak Göztepe Parkı'ndan Bostancı Tren Köprüsü'nün ilerisine kadar caddede dolaşıp kapalı olan dükkanları saydık. Söz konusu bölgede giriş katta bulunan ve caddeye bakan 74 adet boş dükkan tespit ettik.

Bağdat Caddesi'nde dükkanlar tek tek kapanıyor. Sozcu.com.tr olarak Göztepe Parkı'ndan Bostancı Tren Köprüsü'nün ilerisine kadar caddede dolaşıp kapalı olan dükkanları saydık. Söz konusu bölgede giriş katta bulunan ve caddeye bakan 74 adet boş dükkan tespit ettik.

Dünyanın en pahalı caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi zor günler geçiriyor. Cadde üzerinde her geçen gün kapanan dükkanlara yenileri ekleniyor. Biz de sozcu.com.tr olarak cadde üzerindeki kiralık olan ya da boşaltılmış dükkanları tek tek saydık.

Saymaya Göztepe Park’ındaki ışıklardan başladık. Bostancı tren köprüsünün az ilerisindeki karşılıklı duran Big Chefs ve Saray Muhallebicisi’ne kadar devam ettik.

HARİTA

Bağdat Caddesi’nin bu kısmında zemin katta ve caddeye bakan toplam 74 dükkan bulunuyor. Üst katlardaki, ara sokaklardaki dükkanlarla bu sayı artıyor.

Küçük dükkanların yanı sıra şubelerini taşıyan bankalar, büyük giyim mağazalarının da kapanmasıyla boşalan binalar ve restoranlar göze çarptı. Bazı dükkanların ara sokaklara, bazılarının da AVM’lere taşındığı öğrenildi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden iflas eden şirketler ve Türkiye’den çekilme kararı alan yabancı markalar dükkanlarını tamamen kapattı.

YÜKSEK KİRALAR ETKİLİYOR

Bağdat caddesi esnafı ise durumdan şikayetçi. Kadıköy yakasında devam eden kentsel dönüşüm ve Marmaray inşaatının da Bağdat Caddesini etkilediğini, ancak asıl nedenlerin cadde üzerinde istenen yüksek kiralar, döviz artışı ve ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar olarak söyledi.

Cadde üzerinde 27 yıldır açık olan ünlü bir ayakkabıcı dükkanı, “Halk gelmesine geliyor ancak kiralar çok yüksek. Bizim mal sahibi insaflı ancak büyük dükkanlardan aylık 100 bin hatta 150 bin TL kira isteniyor. Personel giderleri ve dükkan kirasını çıkaramayan kapatıyor. Restoranlar pek etkilenmiyor ancak tekstil dükkanları çok etkilendi. Ne büyük mağazalar kapandı, kalanlarının da sırada olduğu söyleniyor. Çoğu banka da şubesini ara sokaklara taşıdı.” diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

‘SON İKİ SENEDİR ALIŞVERİŞ YAPMIYORLAR’

12 yıldır caddede Tekel bayii işleten başka bir esnaf, Bağdat Caddesi’nin hala kalabalık olduğunu ve insanların hala gezmek için caddeyi tercih ettiklerini belirterek “Ancak gezmeye gelenler alışveriş yapmıyor. Karnını doyurup gidiyor. Buradaki esnaftan asıl alışveriş yapan kesim cadde üzerindeki semtlerde oturanlardı. Ancak buranın sakini de buradaki esnaftan son 2 senedir alışveriş yapmıyor. Daha ucuza alışveriş için Fikirtepe’deki pazara ya da Ataşehir’deki AVM’lere gidiyor. Burada bir “çarşı” görüntüsü kalmadı o yüzden.” dedi. Esnaf en ufak bakkal dükkanının bile aylık kirasının 15 bin TL’yi bulduğunu söyleyerek kiraların yüksekliğine dikkat çekti.

Ünlü bir restoran zinciri çalışanı ise bazı markaların kirası cadde üzerinden ortalama 5’te bir oranında daha ucuz olan ara sokaklara taşınarak sorunu çözdüğünü, bazı markaların ise AVM’lere ya da kirası daha ucuz semtlere taşınarak Bağdat Caddesi’ni terk ettiklerini söyledi.

HARFİYAT ÜSTÜNE HARFİYAT

Bu şikayetlere bir de kentsel dönüşüm için yıkılan binaların inşaatları ve Marmaray Projesi için devam eden çalışmalar de ekleniyor. Cadde ve ara sokaklar dev bir şantiye görünümünde. Gündüz vakti çalışan iş makineleri ve harfiyat kamyonları hem cadde üzerinde hem de ara sokaklarda trafiği kitlemiş durumda. Bu da caddeye gelen sayısını da etkiliyor.



Aldığımız notlara göre cadde üzerinde Göztepe Parkı ışıklardan Bostancı Tren Köprüsü’ünün ilerisindeki Saray Muhallebicisi’nin oraya kadar Bağdat Caddesi’nde giriş katlardaki 74 dükkan boş durumda.

Sadece Bostancı – Erenköy arasında cadde üzeridne 30’dan fazla inşaat devam ederken bugüne kadar Kadıköy genelinde 2 bin 500 binanın kentsel dönüşüme uğradığını açıklamıştı.

‘İŞSİZLİK VE REFERANDUM ETKİLİ’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, Marmaray’ın çalımaması ve kentsel dönüşümünde Bağdat caddesini etkilediğini ancak bunun geçici olduğunu, asıl etmenlerin döviz artışı, işsizlik ve yaklaşan referandumun etkileri olduğunu belirtti.

Nuhoğlu “Ekonomi iyi değil, üretim ekonomisine dönülmesi gerekiyor.” derken sorunun sadece Bağdat Caddesi ile sınırlı olmadığını, işsizlik ve döviz artışı nedeniyle İstiklal Caddesi ve diğer alış-veriş yapılan semtlerin de boş olduğunu belirtti. Öte yandan Nuhoğlu, “Türkiye’de sürekli gerilim dolu kavga ortamı var. Mutsuz toplumlar alışveriş yapmaz mutlu toplumlar yapar” diyerek sözlerini noktaladı.

Bağdat Caddesi ve civarı dev bir şantiye görünümünde

İş makineleri yüzünden ara sokaklarda trafik felç.

Erenköy

Suadiye

Marmaray Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor