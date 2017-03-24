Batık krediler 70 milyara gidiyor

60 milyar TL’yi aşan batık krediler bu yıl yüzde 20 artacak. Bankalar elindeki 10.5 milyarlık sorunlu krediyi varlık yönetim şirketlerine satacak

Bankacılık sektöründeki tahsili gecikmiş krediler sürekli artan tutarlarda varlık yönetim şirketlerine satılmalarına rağmen büyümeye devam ediyor. Vatandaşın geri ödeyemediği batık kredi tutarı 17 Mart haftası itibarıyla 60 milyar 338 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutara bir de bankaların tahsil edemediği ve varlık yönetim şirketlerine sattığı 29.2 milyar liralık sorunlu krediler eklendiğinde toplamda 89.5 milyar liralık ticari, KOBİ ve bireysel kredi ve kredi kartı borcunun geri ödenemediği ortaya çıkıyor.

1 TL, 11 KURUŞA SATILIYOR

Bu yıl ise kredilerin yüzde 15 büyüyeceği, tahsili gecikmiş alacak tutarının ise yüzde 20 artacağı öngörülüyor. Bankaların ise yaklaşık 10.5 milyar lira tutarındaki sorunlu krediyi varlık yönetim şirketlerine satması bekleniyor.

Hayat Varlık Yönetim Şirketi Genel Müdürü Hilmi Güvenal, özel bankaların geçen yıl 6.5 milyar TL anapara tutarında tahsili gecikmiş alacak portföyü sattığını, bu yıl bu rakamın 8 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini aktardı.

Güvenal, “Yeni KHK ile kamu bankalarına sorunlu kredileri satma hakkı tanındı. Kamu bankalarının bilançosunda 16 milyar TL tahsili gecikmiş alacak var. Her yıl bunun 2-2.5 milyarlık kısmının satışa gelmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla bu yıl bankaların satacağı toplam sorunlu kredi tutarı 10.5 milyar liraya ulaşacaktır” dedi. Bugüne kadar varlık yönetim şirketlerinin portföylerindeki 29.2 milyar TL'lik sorunlu kredi için bankalara 3.5 milyar TL ödediğini aktaran Güvenal, “Bankalara 1 liralık borç için ortalama 11 kuruş ödüyoruz. Bugüne kadar portföyümüzdeki sorunlu kredilerin sadece 3 milyar TL kadarını tahsil edebildik” diye konuştu.

Batık büyüdükçe varlık şirketi artıyor

Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, bankaların bilançolarında yer alan tahsili gecikmiş alacakların büyüme hızının toplam kredi büyümesinin yaklaşık iki katı düzeyinde seyrettiğine dikkat çekti. Güvenal, varlık yönetim sektörünün de bu paralelde büyüme kaydettiğini ve şirket sayısının 12'ye ulaştığını bildirdi. Hayat Varlık ile birleşerek faaliyetlerine bu isimle devam etme kararı alan Turkasset Varlık Yönetim Şirketi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ICBC'nin iştiraki ICBC Turkey ile 120 milyon TL tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.