Black Friday nedir? Kara Cuma yani Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor?

Heyecanla beklenen Black Friday yani Kara Cuma indirimlerine kısa bir süre kaldı. Kara Cuma yani orjinal ismiyle Black Friday nedir? Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak tabir edilen ve binlerce markanın yüksek oranda indirime gittiği gün olan Kara Cuma (Black Friday) için bekleyiş sürüyor. Peki bu yıl Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

ABD'de her yıl düzenlenen etkinlik geldi çattı. Alışveriş çılgınlarının gelmesini merakla bekledikleri Black Friday için hazırlıklar yapıldı. Peki tam olarak nedir Black Friday? Bu yıl Kara Cuma hangi güne denk geliyor? İndirimler ne zaman başlayacak? Black Friday yani Kara Cuma, isminden de anlaşılacağı üzere bizlerle alakalı değil. Fakat dünya genelinde indirime giden markalar ülkemizde o gün indirime gidecek. Peki Black Friday yani Kara Cuma indirimleri başladı mı?

BLACK FRİDAY NEDİR?

BD’de, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Black Friday gününde 2000’li yıllara kadar sabah 06:00’da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

KARA CUMA İNDİRİMLERİ BU YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İndirimleri büyük heyecanla bekleyen ve bu özel günde birçok ürünü düşük fiyattan satın almak için gün sayan vatandaşlar, uygulanacak olan Black Friday (Kara Cuma) indiriminin başlayacağı tarihi bekliyor.

Bu yıl Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. ABD’de ortaya çıkan bu özel günde, dünya genelinde markalar binlerce ürününe indirim uygulamaktadır.

ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI ŞİDDETİ TIRMANDIRIYOR

Şiddetin en büyük örneği 2006 yılında ABD Ohio şehrinde karşımıza çıkıyor. Walmart kapılarının açılışıyla içeri giren kalabalık tarafından çalışanların yaralanmasından 2008'de ABD New York'ta sabah 5'te kapı açılışıyla yoğunluk sebebiyle önce kapıyı ve camları kırıp ardından 34 yaşında bir çalışanın ezilip ölmesine sebep olmasının yanı sıra 2010 yılında ise Wisconsin şehrindeki bir kadın, Toys ‘R' Us mağazasında kuyruklara aradan girip itiraz edenleri vurmakla tehdit ettiği için tutuklanmıştı.