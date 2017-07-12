Çakma’da Çin ile yarışıyoruz

Taklit ürün üretiminde dünyada Çin’in ardından ikinci olan Türkiye, bunların nakliyesinde de ön plana çıkıyor. Özellikle parfüm ve tekstil ürünlerinde Türkiye önemli bir rota konumunda

Dünya ekonomisinde gittikçe daha fazla yer almaya başlayan taklit ürünlerde, Türkiye üretimde ve dağıtımdaki payını artırmaya devam ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ‘Taklit Ürünlerin Ticari Rotaları' raporunda Türkiye taklit üründe; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük üretici ülkesi olarak yer aldı. Rapora göre Türkiye ayrıca, taklit ürünlerin başta Avrupa olmak üzere çevre pazarlara gönderilmesinde köprü görevi de görüyor. Türkiye hem kendi ürettiği hem de başka ülkelerde üretilen taklit ürünlerin dünyaya ulaşmasında rol alıyor.

HEDEF PAZAR AVRUPA

Taklit ürünlerin 10 farklı kategoriye ayrıldığı OECD raporuna göre Türkiye, 5 ürün grubunda en büyük kaynak ülkeler arasında yer aldı. Türkiye, bunlar arasında parfüm ve tekstil ürünlerinde, Çin'den sonra en fazla dağıtıcı ülke konumunda. ‘Kozmetik ve parfüm' kategorisinde ikinci olan Türkiye'yi Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan takip etti. Raporda, taklit parfüm ve kozmetik ürünlerinde en büyük hedef pazarın Avrupa olduğu vurgulandı. Avrupa'ya en çok taklit parfüm ürünleri ise sırasıyla Çin, Hong Kong ve Türkiye satıyor. OECD raporunda ayrıca taklit kozmetik ve parfüm ürünlerinin dünyada 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu belirtildi.

‘Giyim ve tekstil ürünleri' kategorisinde de Türkiye, Çin'in arkasında en büyük ikinci kaynak ülke olarak yer aldı. Türkiye'yi bu kategoride Hong Kong ve Hindistan takip etti. OECD raporuna göre, taklit giyim ve tekstil ürünleri dünyada 28 milyar dolarlık hacme sahip. Rapora göre, Avrupa'ya en fazla taklit tekstil ürünleri gönderen ülke Çin olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı.

OECD'nin taklit ürün rotalarında ‘Ayakkabı ürünleri' kategorisinde Türkiye üçüncü sırada oldu. Çin yine bu kategoride ilk sırada yer alırken, Hong Kong ikinci ve Hindistan da Türkiye'nin arkasından dördüncü oldu. Taklit ayakkabı ürünü pazarının büyüklüğü ise 13 milyar dolar.

KARAYOLU AVANTAJ SAĞLIYOR

Dünya pazarlarında gün geçtikçe daha fazla yer bulan taklit gıda ürünleri de OECD raporunda geniş bir şekilde ele alındı. Tüm dünyada 12 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşan taklit gıda ürünleri dağıtımında ilk sırada Hindistan yer alırken, Pakistan ikinci ve Çin üçüncü oldu. Türkiye de bu kategoride dördüncü sırada yer aldı. ‘Deri ve çanta ürünleri' kategorisinde de Çin ilk sırada yer aldı. Dünyada 9 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan bu kategoride ikinci Hong Kong, üçüncü Birleşik Arap Emirlikleri ve dördüncü Türkiye oldu.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine taklit ürün göndermesinde karayolu avantajını kullandığının belirtildiği raporda, bu sayede Türkiye'nin pek çok taklit üreticisi ülkenin önüne geçtiği kaydedildi. Bununla beraber Türkiye elektronik, mücevher, oyuncak ve ilaç gibi sektörlerde taklit ürün dağıtımı konusunda gerilerde kaldı.

Dünyadan yüzde 2.5 pay alıyor

Taklit üründe dünyada üretimin kaynağı Asya ülkeleri. Bu ülkelere Çin liderlik ediyor. Çin, taklit üründe hem üretim hem de dağıtımda ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yer alan Türkiye'yi Hindistan, Tayland, Bangladeş, Pakistan ve Malezya takip ediyor. OECD'nin raporu, dünya taklit ürün pazarının 2013 yılında 461 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Dünya ticaretinden yüzde 2.5 pay alan taklit ürünlerin gelişmekte olan ülkelerdeki payı ise yüzde 5'i buluyor.