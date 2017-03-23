Dolar ne kadar oldu?

ABD'de sağlık sistemi görüşmeleri doların seyrini belirleyecek. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.62 seviyesinin altında işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatlerini hayata geçirip geçiremeyeceğine dair endişeler piyasalarda belirsizlik yaratırken, bugün ABD Temsilciler Meclisi’nde sağlık yasasına ilişkin yapılacak oylama ve Fed Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı konuşma izlenecek.

ABD OBAMACARE’İ MASAYA YATIRIYOR

Finans piyasaları bugün Trump’ın ana seçim vaatlerinden olan Obama dönemi sağlık sigortasını kısmen kaldırılması için öne sürdüğü yasa tasarısı için yapılması planlanan oylamaya odaklanacak. Oylama Trump’ın göreve başlamasından bu yana Kongre’ye gelen ilk büyük yasa tasarısına Cumhuriyetçilerden yeterli desteği alıp alamayacağını gösterecek. Trump, hem tasarıyı Obama dönemi politikasına benzemekle eleştiren, hem de oy kaybına yol açacağını düşünen iki ayrı grup Cumhuriyetçilerin itirazlarıyla karşı karşıya.

Trump’ın destek bulmakta zorlanması dolar üzerinde baskı yaratabilir. Fed Başkanı Yellen’ın saat 1545’te yapacağı konuşmayı da izleyecek olan piyasalar, bu yıl bir faiz artırımı yapan ve iki artırım daha yapması beklenen Fed’in bundan sonraki para politikasına ilişkin mesajları takip edecek. Küresel piyasalarda dün Trump etkisiyle risk iştahının azalmasına paralel 3.64 seviyesine kadar yükselen ancak sonrasında yönünü aşağı çeviren ve saat 1756’da 3.6136/32.6169 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0838’de 3.6114/3.6150 seviyesinde bulunuyor.

FONLAMA MALİYETİ 50 BAZ PUAN ARTTI

Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL’yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. TCMB para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Ortalama fonlama maliyeti dün anlamlı bir değişim göstermeyerek yüzde 11.28 seviyesinde oluştu. Dün aynı saatte 3.7604/3.7625 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.7541/3.7581, 3.9084/3.9107 seviyesindeki euro/TL ise 3.8967/3.9011 seviyesinde. Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 10.86, valörde son işlemde yüzde 10.80 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.57 seviyesindeydi.

REUTERS