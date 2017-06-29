Ekonomik güven endeksi 98,9 oldu

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azalarak 98,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azalarak 100,5 değerinden 98,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüşün, tüketici, hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi.

Haziran ayında tüketici güven endeksi 70 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 98,8 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,7 değerine geriledi. Reel kesim güven endeksi 108,8 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 86,7 değerine yükseldi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

NASIL HESAPLANIR?

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.