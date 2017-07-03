En ucuz oteller Türkiye’de

Türkiye’ye benzer şekilde art arda terör saldırılarına maruz kalan Avrupa başkentleri turizmde büyümeye devam ederken, Türkiye düşük fiyata rağmen rekabette zorlandı

Ramazan Bayramı ile birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedefleyen turizm sektörü, 60 Euro'ya düşen oda fiyatlarına rağmen dolulukta İstanbul'u Avrupa başkentleri arasına sokamadı. Son iki yıldır neredeyse tüm Avrupa başkentlerinde yaşanan terör saldırılarının ardından tek kaybeden İstanbul olurken, Londra'da doluluklar yüzde 81.5'ten yüzde 83.2'ye, Paris'te yüzde 85.2'den 87.1'ye yükseldi. İstanbul'da doluluk artışına rağmen mayıs ayında yüzde 64.4 ile 35 Avrupa kenti arasında son sırada yer alırken, bir diğer turizm merkezi olan Antalya, otellerin ancak yarısını doldurabildi.

ORTALAMA FİYAT 76 EURO

Avrupa genelinde ise Türkiye'ye benzer güvenlik sorunlarına rağmen doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artışla yüzde 73'ten yüzde 75.6'ya çıktı. Avrupa, gelirlerinde de artış kaydederken günlük oda fiyatları yüzde 15.6 artışla 85.6 Euro'dan 98.5 Euro'ya, oda başına elde edilen gelirler ise yüzde 19.6 artışla 62.5 Euro'dan 74.8 Euro'ya yükseldi.

Global araştırma şirketi STR'nin veri tabanında yer alan istatistiklere göre, dolulukta Avrupa'nın sonuncusu olan İstanbul, fiyatlarda da ‘en ucuz' turizm bölgesi oldu. Mayıs ayında İstanbul'da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artarak, yüzde 64.4 olarak gerçekleşti. Mayıs 2016'da bu oran yüzde 55.6 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 76.8 Euro olurken, bu rakam 2016 oda fiyatlarının yüzde 25 gerisinde kaldı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 13.5 düşerek, 49.4 Euro olarak ölçüldü. Yılın ilk beş ayına bakıldığında bir önceki yıla oranla doluluk yüzde 51.1'den yüzde 55.7'ye yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 97.8 Euro'dan 72.8 Euro'ya, oda başı elde edilen gelir 49.9 Euro'dan 40.5 Euro'ya geriledi.

ANTALYA'DA ODALAR BOŞ

TÜRKİYE'nin en büyük turizm bölgesi olan Antalya ise mayıs ayını yine düşüşle kapattı. Antalya'da Mayıs 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı

dönemine kıyasla yüzde 1.5 azalarak yüzde 55.8 oldu. Mayıs 2016'da bu oran yüzde 56.7 olmuştu. Mayıs 2017'de Antalya'da ortalama günlük satılan oda bedeli 61.1 Euro olarak, 2016'ya göre yüzde 9.7 düşüş gösterdi. Mayıs 2016'da bu rakam 67.7 Euro olmuştu.

Fedakarlık yapıldı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ortaklığı ile hazırlanan raporda Türkiye genelindeki otellere bakıldığında kan kaybı bahar aylarında da devam etti. Rakamlar, otelcilerin odaları doldurmak için fiyatlardan büyük fedakarlıklar yapıldığına işaret ediyor. Türkiye'nin Mayıs 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 8.3 artarak yüzde 61.5 olarak kaydedildi. Mayıs 2016'da bu oran yüzde 56.8 olmuştu. Ocak-Mayıs 2017 döneminde ise otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artarak yüzde 52.1'den yüzde 55.4'e yükseldi. Ancak Türkiye, 2017 yılı ilk beş ayında oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke oldu. Türkiye genelinde oda gelirleri yüzde 23 gerileyerek ortalama 60.1 Euro oldu. Geçen yılın ilk beş ayında bu rakam 78 Euro olmuştu.