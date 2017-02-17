Esnaf sigara yasağını dükkanlarını kapatarak protesto etti

Restoran ve kafe gibi yerlerde bulunan yarı açık alanlarda tütün ve mamullerinin yasaklanmasını Trabzon’daki işletmeler kepenk indirerek protesto ettiler.

Restoran ve kafe gibi yerlerde bulunan yarı açık alanlarda tütün ve mamullerinin yasaklanmasını Trabzon’daki işletmeler kepenk indirerek protesto ettiler.

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara yasağı kapsamında “açık alan” düzenlemesinde yenilik yapılarak restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasaklanması Trabzon'daki kafe ve restoran işletmecileri tarafından protesto edildi.

Trabzon’da üniversite çevresinde bulunan Kalkınma Mahallesi’ndeki 100 işletme sahibi dükkanlarının önüne “Değerli müşterimiz, Sağlık Bakanlığımızın tütün ve tütün ürünleri ile alakalı yapmış olduğu düzenleme neticesinde işletmemizi 1 günlüğüne kapatmış bulunuyoruz” yazılı kağıt asarak, kepenklerini indirdiler.

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Trabzon Kalkınma Mahallesi kafe ve restoran işletmecileri adına açıklama yapan Taner Zeki Tacettin, işletmelerde 4 gündür tütün ve tütün ürünleri içirmediklerini ve satmadıklarını belirterek, kanunun düzeltilmemesi halinde işçilerini zarar edecekleri için çıkaracaklarını söyledi.

Tacettin, “Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde, kapalı alanlarda tütün ve tütün mamulleri içme yasağına toplum sağlığı açısından biz kafe ve restoran işletmecilerinin de itirazı yoktur. Bulunmuş olduğumuz mesleki faaliyetlerimiz açısından açılır kapanır tente ve camlı alanlarda daha öncesinde yüzde 51 açık alan oranını göz önüne alaraktan ekonomik kriz süreçlerinde işletmelerimizi ayakta tutmak için bir mücadele içerisindeydik. Fakat kanunda yapılan düzenleme ve değişiklikler işletmelerimizdeki açılır kapanır tente ve camların bulunduğu alanların kapalı alan statüsünde sayılacağını göstermiştir. Önceden sadece şikayet üzerine ve aylık rutin denetime gelen Halk Sağlığı merkezi ekipleri son dönemlerde günlük hatta gün içerisinde 2-3 defa denetime gelmeye, bizleri altından kalkamayacağımız ağır cezalara maruz bırakmaya başlamışlardır.

Madem ki biz bu cezaları ödeyemiyor ve altından kalkamıyoruz, Kalkınma Mahallesi’nde bulunan bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek işletmelerimizde 4 gündür tütün ve tütün ürünleri içirmiyor ve satmıyoruz. Aşikardır ki bu süre içerisinde hiçbirimiz bırakın para kazanmayı giderlerimizi karşılayacak ciroları dahi göremediğini söylemek isteriz” dedi.

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Maruz kaldıkları cezaları halen daha ödeyemediklerini ifade eden Tacettin, “Sağlık Bakanımız Recep Akdağ bizlerin bu mağduriyetine bir çözüm veya iyileştirme yapacağını umuyoruz çünkü maruz kaldığımız cezaları hala ödeyememiş bulunmaktayız. Yanlış anlaşılmasın derdimiz ceza sildirmek ya da kanuna karşı gelmek değil, bizim derdimiz bu süreçten sonra çözüm aramaktır, çünkü bahsi geçen kanun, milyonluk yatırımlar yapılmış 30’un üzerinde iş yeri ve 500’ün üzerinde çalışan personel istihdamı sağlanan bir sektörü etkiliyor. Almış olduğumuz ortak karar neticesinde işletmelerimizi 1 gün daha açık tutarak, katlanarak artan cezaları ödeyemeyeceğimiz kanaatine varmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle işletmelerimizin kepenklerini indirmek zorunda kaldığımızı ve çalışan personellerimizin iş haklarını feshetmek durumunda kalacağımızı üzülerek bildirmek isteriz” diye konuştu.

İHA