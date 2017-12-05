Ev değil dert sahibi oldular

Tapu, aidat, metrekare, ortak alan ve site yönetimindeki sorunlar nedeniyle son dönemde SÖZCÜ’ye ulaşan şikayetlerde yaşanan artış dikkat çekiyor.

Yaşam koşullarını iyileştirmek ve daha fazla sosyal olanağa sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği konut projelerindeki sorunlar her geçen gün artıyor. Yüzme havuzları, tenis kortları, spor salonları, yeşil alanları, yürüyüş yolları, güvenliği ve konfor sunan hizmetleriyle öne çıkan sitelerdeki sorunlar vatandaşın psikolojisini bozdu. Son dönemde farklı projelere yatırım yapmış pek çok kişi SÖZCÜ'ye ulaşarak, “Ev sahibi olacağımıza, dert sahibi olduk, lütfen sesimizi duyurun” diyerek yardım istiyor. Vatandaşın çok sayıda projede yaşadığı bir dizi başlıkta yaşadığı sorunlar şöyle:

NET-BRÜT AÇMAZI

TAPULAR VERİLMİYOR: Daire bedellerini ödemelerine, bir kaç yıldır ikametgah etmelerine rağmen inşaat firmalarından tapularını alamayan çok sayıda kişi bulunuyor. Alıcıya devredilmesi gereken tapu, inşaat şirketinin başka bir kredisinin teminatı olarak bankaya ipotekli görünüyor. Bu ipotek kaldırılmadan devir ve satış mümkün olmadığı için “Ya firma batar da evimizden olursak” korkusu yaşayan çok sayıda vatandaş hakkını yargıda arıyor.

METREKARE FARKI: Satış ofisinde maket üzerinde tanıtımı yapılan daireler ile teslimi yapılan daireler arasındaki farklar alıcıları bezdirmiş durumda. Şikayetlerin başını metrekare uçurumu çekiyor. Örneğin, Ataköy'de bir projeden brüt 77, net 48 metrekare olduğu belirtilen daire satın alan ve bunun tapuda 37.5 metrekare olduğunu gören vatandaş şöyle diyor: “Tanıtım broşürlerinde yatak odasına iki kişilik standart bir yatak rahatlıkla sığıyordu. Teslim edilen dairede yatak sığsa dolap sığmıyor, dolap sığsa yatak girmiyor. Çizimlerde eşya ve dolaplar çok küçük çizilerek daireye geniş bir görüntü verilmiş. Ortada büyük bir aldatmaca var. İnsan yaşamına uygun olmayan bu dairelerin imarına, inşaatına, ruhsatına olur veren belediye bir çok kişinin mağdur olmasına neden izin veriyor?”

37 METREKAREYE 372 LİRA

AİDAT PROBLEMİ: Yüksek aidat bedelleri, konut projelerinde yaşayanlara “Ev sahibi miyiz, yoksa site yönetiminin kiracısı mıyız” dedirtiyor. Site yönetimini bürokratik dokunuşlarla bırakmayan bazı inşaat firmaları konut sahiplerini çileden çıkarmış durumda. Maltepe'de 32 metrekare bir daireye 372 lira aidat ödeyen bir vatandaş, “Bu fahiş ücret nedeniyle ne evimi kiraya verebiliyorum ne de satabiliyorum” diyor. Bahçeşehir'de 2+1 evi için 600 lira aidat ödeyen bir diğer kişi ise “Site yönetimi giderleri yüksek gösterip, faturaları kabartıyor. İtiraz edip ödemeyince de hacizle tehdit ediyor” diyor.

ORTAK ALAN SORUNU: Tanıtımlar yapılırken her daireye en az bir araçlık otopark verileceği söylenirken, özellikle içerisinde ticari ünitelerin olduğu projelerde bu söz yerine getirilmiyor. Ev sahibine tahsis yerine “havuz” haline getirilen otoparktan yararlanabileceği ifade ediliyor. Ancak, ticari ünite sahipleri ve müşterilerin kullanımına açılan bu otoparklarda yer bulmakta zorlanan ev sahipleri diğer araç sahipleriyle kavga etmekten şikayetçi.