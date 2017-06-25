Exxon Mobil, Katar ile görüştü

ABD'nin Katar'a karşı politikasına karşı ABD'li Exxon Mobil Katar ile enerji alanındaki işbirliklerini görüştü.

Dünyanın en büyük şirketlerinden Exxon Mobil’in CEO’su Katar Şeyhi El Sani ile görüştü. ABD’li Exxon Mobil ile Katar önümüzdeki dönemdeki işbirliklerini görüştü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır pazartesi günü Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. ABD kararı proaktif bir şekilde destekliyor.

Retuers’ın haberine göre; Al-Bahar Sarayı’ndan gerçekleşen görüşmeye Exxon Mobil’in CEO’su Darren Woods ve Katar Exxon Mobil’in Genel Müdürü Alistair Routledge katıldı.

Katar devlet ajansından yapılan açıklamada, “Enerji sektöründeki işbirlikleri masaya yatırıldı” açıklamasında bulunuldu.