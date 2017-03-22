Fon o haritayı düzeltti

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Hatay’ı Suriye topraklarında gösteren skandal Türkiye haritasını SÖZCÜ’nün haberi üzerine düzeltti.

Harita skandalına imza atan fon, şimdi de portföyündeki kamu kurum ve kuruluşlarını 5 yıl içinde dönüştürme kararı aldı. Bu kurumlarda çalışan memurlara yol göründü. Varlık Fonu, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin dünya üzerindeki yerini göstermek ve jeopolitik önemini anlatmak isterken resmi internet sitesine skandal bir Türkiye haritası koydu.

Özensiz bir şekilde çizilen Türkiye haritasında Hatay Türkiye'de değil, Suriye topraklarında gösterildi. Mardin ve Şırnak ile Şanlıurfa illerimizin önemli bir bölümü de yine Suriye ve Irak arasında adeta pay edildi. Çanakkale savaşında yüzbinlerce şehit verdiğimiz Gelibolu yarımadası da Türkiye haritasında yer bulamadı.

MEMURLARA YOL GÖRÜNDÜ

Türkiye'yi yansıtmayan skandal harita haftalarca fonun internet sitesinde kaldığı halde hükümetten hiçbir uyarı almadı. Sonunda SÖZCÜ, “Fon Hatay'ı unuttu” başlığıyla büyük hatayı Türkiye gündemine taşıyınca başta sosyal medya olmak üzere kamuoyundan büyük tepki gördü. Fon yönetimi, tepkiler üzerine ucube haritayı tümden internet sitesinden kaldırdı, daha sonra da Türkiye'nin gerçek sınırlarını gösteren harita Varlık Fonu'nun resmi internet sitesine konuldu.

Öte yandan TVF, portföyüne devredilen kamu kurum ve kuruluşlarını tümden dönüştürme kararı aldı. Fon, internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede, fon bünyesinde bulunan ve halen kamu kurumu niteliğinde görünen kurum ve kuruluşları, ‘şirket' olarak tanımlayarak, portföydeki her bir şirket için 5 yıllık dönüşüm programı oluşturulacağını bildirdi. Dönüşüm programı kapsamında, ‘şirketlere' yeni yönetim prensipleri uygulanacağı, şirketlere özgü gelişim olanakları oluşturulacağı böylece organik büyüme, birleşme ve satın alma fırsatları sağlanacağı belirtildi. Böylece, dönüşüm programıyla kamu kurumlarının holding şirketlerine dönüştürüleceği ifade edildi.

Geçmiş dönemlerde Ziraat Bankası ve Halkbank da benzer şekilde yeniden yapılandırma programına alınmış, her iki banka özel sektör bankaları gibi yeniden organize edilirken iki bankada çalışan tüm devlet memurlarına, ‘Ya başka kamu kurumuna gidin ya da burada özel sözleşme imzalayıp memuriyetten ayrılın” seçeneği sunulmuştu. Şimdi benzer durumun Fon portföyündeki kurumlarda çalışan memurlar için uygulanması bekleniyor. TVF'nun Ziraat Bankası ve Halkbank'ı dönüşüm programının dışında tuttuğu, buna karşılık Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çaykur, BOTAŞ, PTT, Milli Piyango, Eti Maden, Kayseri Şeker ve Türkiye Jokey Kulübü gibi kamu kurumlarında köklü dönüşüm programları uygulayacağı belirtildi.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Fon'un dönüşüm programını ilk etapta TÜRKSAT, BOTAŞ, ETİ Maden ve PTT'de başlatacağı ifade ediliyor. Buna göre, TÜRKSAT'ın uydu ile Kablo Tv ve internet gibi perakende hizmetlerinde ayrıma gidilmesi, gerekli görülmesi halinde iki ayrı şirketin kurulması üzerinde duruluyor. ETİ Maden'in de madencilik ve bor işleme pazarlama fonksiyonlarının ayrıştırılarak iki ayrı yapıya dönüştürülmesi planlanıyor. PTT ise bir lojistik şirketine dönüştürülecek.