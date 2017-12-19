Gölcük ihalesini alan firma belli oldu!

Gölcük ihalesinin sonuçları belli oldu. İhaleyi son dakika katılan Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL ile kazandı.

İhaleyi alan firma günübirlik piknik yapılabildiği Gölcük doğa parkı konaklamaya açmış olacak. İhalenin iptal edilmemesi halinde, halen vatandaşların sadece günübirlik piknik yapabildiği Gölcük doğa parkı pikniğe kapatılacak ve sadece parasını ödeyip tesislerde kalabilecek gelir düzeyine sahip olanlar için konaklamaya açılmış olacak. İhaleyi kazanan firma milli parka butik otel olarak hizmet verecek 19 odalı bir dağ köşkü ile 25 adet dağ evi (bungalov) yapacak. İhale kapsamında Gölcük'e 3.1 kilometrelik teleferik kuracak olan firma, 1.5 kilometre uzunluğunda da yamaç kızağı yapacak. Ayrıca halen bir otelin işlettiği gölün kenarındaki Göl Gazinosu da bir yıl içerisinde firmaya devredilecek. Firma, konaklama tesislerini 2040 yılına kadar, yani 22 yıl boyunca işletip para kazanacak.

MUHAMMET TOKCAN’IN KARDEŞİ

Doğan haber ajansı’nın haberine göre; Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’nın ihalesini 22 yıllığına aylık 116 bin TL teklif veren Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan, ‘Avrasya’ feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan’ın kardeşi.

16 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

İhale şartnamesine göre bungalovlar ve dağ köşkünün inşaatı 16 ay içerisinde tamamlanacak. Firma, inşaat tamamlandıktan sonra ilk 5 yıl boyunca belediyeye her ay 10 bin lira kira ve hasılattan yüzde 1 pay ödeyecek.

İLGİLİ HABER İşte doğa harikasının özellikleri

5 yıldan sonra geriye kalan 17 yıl boyunca ise aylık kira kalkacak, bunun yerine firma elde edeceği cironun yüzde 1’ini ödeyecek. Bu yüzde 1’lik pay ise 20 bin liradan az olmayacak. İhalede bu tutar 116 bin liraya kadar çıktı.