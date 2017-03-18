Hazine’yi yönetecek bürokrat kalmadı

800 milyar liralık iç ve dış borcu yönetecek Hazine için nitelikli bürokrat bulunamayınca kurumun beyin takımını oluşturan 7 genel müdürlükten 6’sı vekaleten yönetiliyor...

800 milyar liralık iç ve dış borcu yönetecek Hazine için nitelikli bürokrat bulunamayınca kurumun beyin takımını oluşturan 7 genel müdürlükten 6’sı vekaleten yönetiliyor...

Hazine Müsteşarlığı, devletin 800 milyar liralık iç ve dış borcunu yönetecek nitelikli bürokrat bulamayınca adeta hayalet kuruma döndü. İki yıl boyunca müsteşar atanamayan Hazine Müsteşarlığı'nda şimdi de kurumun beyin takımını oluşturan 7 genel müdürlükten 6'sı vekil bürokratlar tarafından yönetiliyor.

Türkiye ekonomisinin hemen her alanında söz sahibi olan 7 genel müdürlük tarafından yönetilen Hazine Müsteşarlığı'nda sadece Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü koltuğuna asaleten atama yapıldı.

ÖDENECEK FAİZİ BELİRLİYOR

Hazine'de vekaletle yönetilen en kritik kurumların başında Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü geliyor. Hazine işlemlerini yürütme görevi verilen bu kurum kamu giderleri için gereken nakit ihtiyacını karşılıyor, bütçe ödemelerini yapıyor, yurtdışı ödemelerini gerçekleştiriyor. Devletin 800 milyar lirayı aşan iç ve dış borçlarını yöneten bu kurum, katrilyonluk devlet tahvili, Hazine bonosu, iç ve dış borçlanmada uygulanacak yöntemleri, borçlanma miktarını hatta ödenecek faizi belirliyor. Kurum ayrıca devlete ait para, altın ve benzeri kıymetli maden ve değerleri muhafaza ediyor, yönetiyor ve nemalandırıyor.

Kamuya ait KİT'lerin patronu olarak bilinen Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü de asil yerine vekil bürokratla yönetiliyor. Bu kurum devletin yüzde 50'den fazlasına sahip olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının politikalarını belirliyor, devlet adına yönetimlerine katılıyor, gerektiğinde özelleştirmeye hazırlık sürecini yürütüyor. Bu genel müdürlük, halkın kullandığı başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere KİT zamlarının tespitinde de etkin rol oynuyor.

Hazine'de trafik sigortasından kaskoya kadar sigortacılığın her alanında politika geliştiren Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dış borçlanmasını sağlayacak kaynakları araştırmak ve dış ilişkileri yönetmekle görevli Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü de vekaleten yönetilen kurumlar arasında bulunuyor.

Müsteşar bile 2 yıl vekildi

Yedi genel müdürlüğün bağlı olduğu Hazine Müsteşarlığı makamı da geçtiğimiz 2 yıl boyunca vekaletle yönetildi. Hazine eski Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı'nın IMF'ye gönderildiği 2014 yılından itibaren iki yıl boyunca vekaleten yönetilen müsteşarlık koltuğuna geçen yıl ağustos ayında Osman Çelik atanmıştı.