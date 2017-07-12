Hepsiburada’ya yeni CEO

Halen Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hein Pretorius, şirketin yeni CEO’su oluyor. Pretorius, Hepsiburada’nın hedefleri doğrultusunda büyümesine CEO olarak liderlik edecek.

Birçok ülkede internet ve e-ticaret markalarında üst düzey yöneticilik deneyimine sahip ve internet sektöründeki 23 yıllık deneyiminin 17 yılını e-ticaret sektöründe geçiren Hein Pretorius'un, Türkiye'deki gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması planlanıyor.

HEİN PRETORİUS KİMDİR?

Kariyeri boyunca birçok uluslararası kuruluşta görev alan Hein Pretorius, Güney Afrika'nın ilk e-ticaret markası Kalahari.com'u kurdu. İnternet ve teknoloji grubu Naspers'da çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinin ardından Naspers Avrupa'nın CEO'su olan Pretorius, bir diğer teknoloji şirketi The Allegro Group'ta da CEO olarak hizmet sundu.

Seamless Distribution AB, PhotoBox Group, The Cloakroom, Mail.ru, Allegro Group, Nimbuzz, Netretail, eMag ve Ricardo Group gibi birçok teknoloji şirketinin yönetim kurullarında görev alan Hein Pretorius, halen Spil Games Group ve e-ticaret platformu Wehkamp'ta yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerini sürdürmekte.