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Huawei KFC için akıllı telefon üretti

KFC'nin Çin'deki 30. yılı anısına Huawei 5 bin adet limitli özel telefon üretti. Cihazlar 164 dolardan satılacak.

Sozcu.com.tr
14:0412 Temmuz 2017
Ekonomi
Huawei KFC için akıllı telefon üretti
KFC'nin Çin'deki 30. yılı anısına Huawei 5 bin adet limitli özel telefon üretti. Cihazlar 164 dolardan satılacak.

ABD’nin en büyük fast food firmalarından Kentucky Fried Chicken (KFC) 30. yılı anısına Huawei ile birlikte ortak bir cep telefonu projesine imza atacak.

Huawei’nin KFC için hazırlayacağı cep telefonları raflarda yerini alacak. CNBC’nin haberine göre Çin’deki ilk KFC şubesi 1987 yılında açılmıştı.

KFC’nin çatı şirketi Yum China Çin’de 7.600 noktada Pizza Hut ve Taco Bell franchiselarını da işletiyor.

2016 rakamlarına göre dünyada en çok cep telefonu satan üçüncü şirket olan Huawei KFC için limitli telefonlarından 5 bin tane üretti. KFC telefonların 163 dolara alıcılarını bulması bekleniyor.

123 ÜLKEDE VAR
ABD Louisville'de 1930 yılında kurulan KFC 123 ülkede 20 bini aşkın noktada hizmet veriyor. Firma Xtreme Menü ve Zinger Burger gibi ürünleriyle tüketiciler tarafından tanınıyor.

 

Son güncelleme: 14:4412.07.2017
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