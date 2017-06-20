İngiltere’de Barclays krizi

İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays’in dört üst düzey yöneticisi hakkında Katarlı yatırımcılardan kaynağı belli olmayan 15 ödeme alındığı gerekçesiyle 10 yıl hasip cezası istemiyle dava açıldı. CNBC’nin haberine göre; Ciddi Suçları Araştırma Bürosu (SFO) tarafnıdan yapılan 2008 mali krizinde yapılan para transferlerinin incelenmesi İngiltere’de bir ilk oldu. ABD’de Deutsche Bank ve Bank of America gibi devler 2008 krizine giden yoldaki davranışları yüzünden milyarlarca dolar cezaya çarptırılmıştı.
Suçlanan üst düzey Barclays yöneticilerinin John Varey, Roger Jenkins, Thomas Kalaris ve Richard Boath gibi isimler de bulunuyor. Yöneticilerin avukatları suçlamaları reddederken verilen ödemeler ve kredilerde bir sorun olmadığını belirttiler.