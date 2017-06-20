İngiltere’de Barclays krizi

Dünyanın en büyük bankalarından Barclays'te çalışan dört üst düzey bankacı, bankaya Katarlılardan usulsüz para aktarıldığı iddiasıyla 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Körfez krizi döneminde bu krizin çıkmasının zamanlaması manidar olarak yorumlandı...

İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays’in dört üst düzey yöneticisi hakkında Katarlı yatırımcılardan kaynağı belli olmayan 15 ödeme alındığı gerekçesiyle 10 yıl hasip cezası istemiyle dava açıldı. CNBC’nin haberine göre; Ciddi Suçları Araştırma Bürosu (SFO) tarafnıdan yapılan 2008 mali krizinde yapılan para transferlerinin incelenmesi İngiltere’de bir ilk oldu. ABD’de Deutsche Bank ve Bank of America gibi devler 2008 krizine giden yoldaki davranışları yüzünden milyarlarca dolar cezaya çarptırılmıştı.

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Suçlanan üst düzey Barclays yöneticilerinin John Varey, Roger Jenkins, Thomas Kalaris ve Richard Boath gibi isimler de bulunuyor. Yöneticilerin avukatları suçlamaları reddederken verilen ödemeler ve kredilerde bir sorun olmadığını belirttiler.İLGİLİ HABER 2008 krizinin çarpıcı fotoğrafı