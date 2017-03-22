İşsizlik rekor kırıyor peki vatandaş ne diyor?

Türkiye'de resmi olarak işsiz sayısı neredeyse 4 milyona dayandı. Son açıklanan verilerle işsizlik, vatandaşın en büyük sorununa dönüştü. Sozcu.com.tr olarak İş-Kur'un önüne giderek iş arayan vatandaşların ve eleman arayan işverenlerin nabzını tuttuk. Görüştüğümüz kişiler arasında 5 yıldır iş arayan da vardı aylardır çalıştıracak eleman bulamayan da...

Türkiye'de resmi olarak işsiz sayısı neredeyse 4 milyona dayandı. Son açıklanan verilerle işsizlik, vatandaşın en büyük sorununa dönüştü. Sozcu.com.tr olarak İş-Kur'un önüne giderek iş arayan vatandaşların ve eleman arayan işverenlerin nabzını tuttuk. Görüştüğümüz kişiler arasında 5 yıldır iş arayan da vardı aylardır çalıştıracak eleman bulamayan da...

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 Aralık dönemi için işsizlik oranını yüzde 12,7 olarak açıkladı. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24’ü aşarken Türkiye genelinde işsiz vatandaş sayısı neredeyse 4 milyona dayandı. Sozcu.com.tr olarak Kadıköy’de bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İş-Kur) önüne giderek iş arayan vatandaşların ve eleman arayan işverenlerin nabzını tuttuk.

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Sabah 9.30’da İş-Kur’a vardığımızda beni oldukça şaşırtan bir görüntü ile karşılaştım. İşsizliğin bu kadar yükselmesine karşın kurum ofisi oldukça tenha idi. Hatta kurum önünde birkaç saat bulunmamıza karşın içeri girip başvuru yapan sayısı 25-30’u geçmedi. Görüştüğümüz kişiler arasında 5 yıldır iş arayan da geçici işlerde çalışıp kalıcı iş bulamaya gelen de vardı.

İş-Kur’a başvuran vatandaşlar arasında işsizlerin yanında çalıştıracak eleman arayan işverenler de göze çarptı. Kimi işveren devletin kendilerine tanıdığı imkanları yetersiz bulurken kimi de çalıştıracak işçi bulamamaktan yakındı.

Kamer Tozan adındaki bir ev hanımı, borçlarının çoğalması üzerine 3 aydır iş aradığını, ne iş olsa yapacağını söyledi. Tozan, kayınpederinden kalan bir gecekonduda oturduklarını sözlerine ekledi. Tozan, “Borcum var iş arıyorum. İki göz bir gecekondum var. Çalışmak zorundayım” diye konuştu. Askerden geldikten sonra 6 aydır iş aradığını söyleyen Celal Karaca ise, askere gitmeden önce de 2 sene iş bulamadığını belirtti. İşletme mezunu olan Karaca, toplamda 2,5 senedir iş bulamadığını ifade etti.

Bir işverenin vekili olan soyadını paylaşmak istemeyen Taner Bey ise perakende sektöründe işçi aradığı için İş-Kur’a başvuruda bulunduğunu ve belirtti. Ancak Taner bey, devletin yetersiz teşviklerinden yakındı ve aldıkları işçi için biçilen 3 aylık staj süresinin yetersiz olduğunu söyledi.

Bir vatandaşın söyledikleri ise işsizliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Mehmet Günhan ismindeki vatandaş, 4-5 senedir iş aradığını ifade etti. Daha önceden nakliyecilik sektöründe çalıştığını belirten Günhan, zor durumda olduğunu ve kirasını bile ödeyemediğini aktardı. Günhan, “4-5 senedir iş arıyorum. Kiramı ödeyemiyorum” diye konuştu.

Hasret Kaya ismindeki başka bir işveren ise başka bir soruna dem vurdu. “Catering” (Toplu yemek) hizmeti veren bir firma adına personel temini için İş-Kur’a gelen kaya, asgari ücretin üzerinde maaş vaadetmelerine karşın 4.5 aydır personel bulma konusunda sıkıntı çektiklerini söyledi. Kaya, işsizlik sorununun yanında vatandaşların işi beğenmediği için de çalışmadığını öne sürdü.

Bir senedir iş aradığını söylediğini belirten Fatih Bulut, taşeron olarak geçici işlerde çalıştığını ancak kalıcı bir iş bulamadığını ifade etti. Bulut, işe girmek için umudu olduğunu ancak buna karşın hep geçici işlerde idare ettiğini dile getirdi.

İsminin Mesut olduğunu belirten ve sosyoloji bölünden yeni mezun olduğunu söyleyen bir vatandaş, başvurduğu heryerden olumsuz cevaplar aldığını belirtti. 6 aydır iş arayan Mesut bey, işverenlerin kendisine yaklaşan referandum ya da kriz ortamı nedeniyle iş vermediğini öne sürdü.

Aslıhan Türker ismindeki bir eczacı, personel bulmak için İş-Kur’a başvurduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını aktardı.

Haber: Eren Sakarya

Kamera: Çağatay Gürücü