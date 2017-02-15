İşsizlikte son durum: Aramıyorum daha mutluyum

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri işsizlik. Genç işsizlik rakamlarına ise durum oldukça vahim. İşsiz bir genç defalarca denemesinin ardından ,"Artık iş aramıyorum daha mutluyum" diyor. Askerlik durumu ve tecrübe iş verenin istihdamda öncelikleri arasında. Sozcu.com.tr olarak iş arayan gençlerle konuştu.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri işsizlik. Genç işsizlik rakamlarına ise durum oldukça vahim. İşsiz bir genç defalarca denemesinin ardından ,"Artık iş aramıyorum daha mutluyum" diyor. Askerlik durumu ve tecrübe iş verenin istihdamda öncelikleri arasında. Sozcu.com.tr olarak iş arayan gençlerle konuştu.

CAN MUMAY-EREN SAKARYA/SOZCU.COM.TR

TÜİK kasım dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye’deki işsiz sayısı 3 milyon 715 bin kişi oldu. İşsizlik rakamlarının detaylarına bakıldığında genç nüfustaki (15-24 yaş) işsizlik artışı yüzde 3.5 artarak yüzde 22.6’ya çıktı.

GENÇ NÜFUSTA ARTIŞ 3.5 PUAN

Türkiye’deki gençlerin önemli bir bölümü okuldan mezun olduktan sonra iş bulma korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle erkek mezunlar için askerliği yapmış olma şartı aranıyor. Özel sektörde iş bulmak isteyen gençlere çok düşük ücretler öneriliyor. Akademik kariyer yapmak isteyenler ise YÖK’ten kadro bekliyor.

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ARTIK İŞ ARAMIYORUM DAHA MUTLUYUM

24 yaşındaki İsmet Mert Arslan 2015 Yılında Beykent Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite boyunca staj yaptığı şirketin okul bittikten sonra kendisini işe alacağını söylediğini fakat daha sonra piyasa koşullardından dolayı işe alınmadığını belirtiyor. Arslan, “Mezun olduktan sonra piyasa koşullarından ötürü işe alınmadım. İnternet üzerinden iş başvurusu yaptığım yerlerden geri dönüş olmadı. İki kez yüz yüze iş görüşmesi için gittim askerliğimi yapmamış olmam sorun teşkil etti” diyor. Arslan Artık iş aramadığını ve daha mutlu olduğunu belirtirken, “Babamla birlikte 5 senedir yedek parça sektöründe çalışıyoruz. İş konusunda da tecrübem var” diye konuştu. Belediyeye gittiğini askerlik sebebiyle işe alınmadığını söyleyen Arslan, “Artık iş aramıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

‘DOKTORA OLMAZSA BEN DE İŞ BAKACAĞIM’

24 yaşındaki Yunus Furkan Arıca iki sene önce Türkiye’nin önemli okullarından Ankara Üniversitesi’nin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Mülkiye’yi bitirdikten sonra akademisyen olma hedefiyle yola çıkan Arıcan iş bulup bulamayacağıyla ilişkin kuşkulu, Arıcan, “Büyüme oranlarında yavaşlama olunca istihdamda da sıkıntılar oluyor. Üinversitelerden niteliksiz gençlerin de mezun olduğunu belirtmek gerek” diyor.

ʻʻ Yüksek lisanstan sonra çok öğrenci akademiden kopuyor ve iş aramaya başlıyor. Yunus Furkan Arıcan

Arıcan akademisyen olmak istediğini belirterek,”Kadro açılmasında sıkıntılar var. Yüksek lisanstan sonra çok öğrenci akademiden kopuyor ve iş aramaya başlıyor. Doktoram olmazsa ben de iş bakacağım” diye konuştu.

‘MAAŞLAR ORTADA’

Mert Yazıcı (24) iş bulmanın zor olduğunu ve ücretlerin de çok düşük seviyelerde bulunduğunu vurguluyor ve “Liseyi bitirdikten sonra makina mühendisliğini kazandım. Fakat bölümü okurken ileride iş bulma şansımın çok zor olduğuna kanaat getirdim. Açıkçası çok da ısınamadım bölüme. Mezun olduktan sonra alınan maaşlar da ortada Ve daha sonra okulu bırakıp açık öğretime kayıt oldum. Bir süre işsiz olarak hayatıma devam ettim. Kısa bir süre önce tanıdıklarımızla bir kafe açtık. Şimdi orada çalışıyorum.” diyor.

‘PARLAK ÇOCUKLARI ALIP DENEMEK GEREK’

Gençlerin iş bulma konusundaki deneyimleri böyleyken Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel devletin genç istihdamına yönelik verdiği desteklerin önemli olduğunu belirtiyor. Öncel mağazalarda çok sayıda genç insan çalıştığını belirtirken “Yeni mezunların yarı maaşını devletin vermesi ikinci yıl da yüzde 25’ini devletin ödemesi çok önemli bir fırsat. Bu tebliğ yayınlandıktan sonra hemen kendi firmamın İK’sına talimat verdim ve gençleri işe almak üzere harekete geçtik” diye konuştu.

ʻʻ . Girişimcilik potansiyeli olan gençlerde bir cevher var ama kullanamıyorlar. BMD Başkanı Sinan Öncel

Üniversitelere ders vermeye gittiği zaman öğrencilerin kendisine, “Tecrübesiz olduğumuz için işe almıyorsunuz” dediklerini belirten Öncel, “Üniversitesi mezunu parlak çocukları alıp denemek gerek. Başarılı olanları şirkette tutmalı” diyor.

Öncel gençlere iş bulma konusunda kimsenin yol göstermediğini de vurgularken, “Fırsatı nerede bulacaklarını bilmiyorlar. Yol gösteren de yok. Girişimcilik potansiyeli olan gençlerde bir cevher var ama kullanamıyorlar. Etraflarında bir ağabeyleri yok” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’YE ÖZGÜ DEĞİL’

Sözcü yazarı Ege Cansen, genç işsizlik sorununun Türkiye’ye özgü olmadığını, TÜm dünyada bu sorunun yaşandığını belirtti. Cansen, “Ekonomiler dönüşüm geçirdikçe genç işsizklik artar. Yaşlı insanlar kolay emekli olmuyor, gençler de iş bulamıyor. Kalıcı iş bulma biraz ileri yaşlara kaydı ve bu tüm dünyada böyle. İnsanların ömürleri de uzadı. Yaşlı ve genç tanımının değişmesi lazım” dedi.

‘ALARM VERİYOR’

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Seyfettin Gürsel ise iş verenlerin gençleri işe almaktan imtina ettiğini söyledi. Sozcu.com.tr’ye konuşan Gürsel şunları söyledi: Gençlerdeki işsizlik artışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak vermiyor son dönemde ne oldu bilemiyoruz. Yıllık olarak 2015’in Kasım ayından 2016’nın Kasım ayına, 19.1’den 22.6’ya yükselmiş durumda. Genç işsizlik oranında 3.5 puan var. Genel işsizlik oranından daha hızlı arttı ve bu çok alarm verici bir durum. 2015 Kasım’dan 2016 Nisan’a işsizlikte bir azalma görülmesine karşın son bir yılda işsizler ordusuna 600 bin kişi eklendi.

ʻʻ Her 4 gençten 1 tanesi işsiz durumda. Genç kadınlarda durum daha çarpıcı. BETAM Direktörü Seyfettin Gürsel

KADINLARDAKİ ARTIŞ ÇARPICI

Eklenen 600 binin önemli bir bölümü gençlerden oluşuyor. Her 4 gençten 1 tanesi işsiz durumda. Genç kadınlarda durum daha çarpıcı. Genç erkeklerde yüzde 17.7’den yüzde 19.2’ye çıkarken kadınlarda 21.7 den 28.6’ya çıktı. İşverenler genç kadınları işe almaktan çekiniyor. İstihdamı da cinsiyet ayrımcılığı ciddi şekilde etkiliyor.