İstanbul’dan İzmir’e beyin göçü hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene 16 bin 129 kişi İstanbul'dan İzmir´e taşındı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene 16 bin 129 kişi İstanbul’dan İzmir´e taşındı. İzmir böylece en yüksek göçü İstanbul´dan almış oldu.Verileri inceleyen ve yorumlayan Hugent Genel Müdürü Özlem Veryeri Taşkaya, İstanbul´daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşim İzmir´e göçü hızlandırdığını belirtti.Taşkaya araştırmanın sonucuna göre “Son 6 aydır hızlanan bir eğilimle İstanbul´dan ayrılmak isteyen ve İzmir´de iş pozisyonları arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemliyoruz”dedi.

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İzmir, bir süredir İstanbul´daki orta ve üst düzey yöneticilerin giderek daha çok tercih ettiği veya gitmek üzere iş fırsatlarını kolladığı bir kent haline geldi. “İstanbul, İzmir´e beyin göçü veriyor” diyen Özlem Veryeri Taşkaya´nin verdiği bilgiye göre İstanbul´daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşim İzmir´e göçü hızlandırıyor.”Son 6 aydır hızlanan bir eğilimle İstanbul´dan ayrılmak isteyen ve İzmir´de iş pozisyonları arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemliyoruz” bilgisini paylaşan Taşkaya, şu verileri aktardı: “Görüştüğümüz;Her 10 yönetici adayından 4´ü İzmir´de iş aramaya başladı.Hayatının herhangi bir döneminde yolu İzmir´den geçmiş, 40 yaş üstü yöneticilerin yüzde 80´i İzmir´e yerleşmenin yolunu arıyor.İzmir´deki iş fırsatlarını değerlendirmek üzere eşi ve kendisinin özgeçmişini eşzamanlı paylaşan ve ikisinden birine iş bulunması halinde İzmir´e gitmeyi hedefleyen bir kitle oluştu”

Taşkaya, çeşitli iş taleplerine yönelik görüşmelerde adaylardan şu cümleyi artık çok sık duyduklarını söyledi: “İstanbul artık yaşanması zor bir kent”.Taşkaya, adayların şu gerekçeleri öne sürerek İstanbul´dan ayrılmak istediklerini aktarıyor:Pek çok yatırım yapılmasına rağmen azalmayan hatta yoğunlaşan trafik ve oluşan zaman kaybı.

*2010 yılından itibaren İstanbul ve İzmir’in nüfus artışı

İSTANBUL İZMİR 2010 13 milyon 255 bin 685 3 milyon 948 bin 848 2011 13 milyon 624 bin 240 3 milyon 965 bin 232 2012 13 milyon 854 bin 740 4 milyon 005 bin 459 2013 14 milyon 160 bin 467 4 milyon 061 bin 047 2014 14 milyon 377 bin 018 4 milyon 113 bin 072 2015 14 milyon 657 bin 134 4 milyon 168 bin 415 2016 14 milyon 804 bin 116 4 milyon 223 bin 545

İŞTE İZMİR’E GÖÇÜN ASIL NEDENLERİ;

Aşırı betonlaşma. Az yeşil ve açık alan.

Aşırı kalabalık.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle yavaşlayan sosyal etkileşim.

Artan hoşgörüsüzlük.

Hayat pahalılığı.

Çocuklar için doğru okul ve iyi eğitim olanaklarına ilişkin yüksek bütçeler.

Araştırmaya göre aslında İzmir, bir süredir İstanbulluların gözdesi durumunda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen 16 bin 129 kişi İzmir´e taşındı. İzmir böylece en yüksek göçü İstanbul´dan almış oldu. Ancak bununla birlikte son 6 ayda, orta ve üst düzey yöneticiler arasında İzmir´in popülaritesinin pik yaptığını belirten Özlem Veryeri Taşkaya, İzmir´in tercih edilme nedenlerini şöyle sıraladı:

Ege´de olma arzusu.

Doğaya ve denize yakınlık.

Daha huzurlu ve daha hoşgörülü hayat tarzı olduğunu dair geniş algı.

Yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolunun İzmir´e ve İzmir´den ulaşımı kolaylaştıracağı düşüncesi.

Tren ve metro olanaklarıyla İzmir´in şehir merkezinden çevre bölgelerine ulaşımın kolaylaşması.

İzmir´in çevre ilçelerinde beyaz yakalılara ihtiyaç duyulan önemli büyük yatırımların gerçekleşmesi. Aliağa´da petrokimya tesisleri, Tire´de var olan tarımsal sanayi yatırımları

Bazı global şirketlerin maliyetlerini düşürmek ve nitelikli işgücünden faydalanmak amacıyla operasyonlarını İzmir´e taşıması veya taşımaya hazırlanması.

Öğrencilik veya iş hayatının bir döneminde yolu İzmir´den geçmiş olan beyaz yakalıların tekrar İzmir´e dönme isteği.

Eğitim olanaklarının İstanbul´daki kadar karmaşık olmaması.

DHA-Sozcu.com.tr