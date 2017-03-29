Kapalıçarşı eski günlerini mumla arıyor

Birkaç sene öncesine kadar dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanı olan Tarihi Kapalıçarşı bugünlerde bomboş durumda. Turistlerin gelmemesi ile zor günler geçiren tarihi Kapalıçarşı'nın ve esnafının durumunu yerinde gördük. Görüştüğümüz bir dükkan sahibinin sözü esnafın durumunu antalıyor: Kıbrıs Harekatı'nı gördük, ihtilalleri gördük ama Kapalıçarşı'da işsizlik hiç bugünki kadar olmamıştı

Birkaç sene öncesine kadar dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanı olan Tarihi Kapalıçarşı bugünlerde bomboş durumda. Turistlerin gelmemesi ile zor günler geçiren tarihi Kapalıçarşı'nın ve esnafının durumunu yerinde gördük. Görüştüğümüz bir dükkan sahibinin sözü esnafın durumunu antalıyor: Kıbrıs Harekatı'nı gördük, ihtilalleri gördük ama Kapalıçarşı'da işsizlik hiç bugünki kadar olmamıştı

Dünyanın ayakta bulunan en eski alışveriş merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı zor günler yaşıyor. Travel Leisure internet sitesine göre toplam 91 milyon ziyaretçi ile 2014 yılının dünya üzerinde en çok ziyaret edilen yapısı olan Kapalıçarşı o günlerden çok uzakta. Yaklaşık 4 bin dükkan ve 25 bin çalışan bulunan yapıda bulunan esnaf, turistlerin artık gelmemesinden şikayetçi. Biz de sozcu.com.tr olarak yerinde görelim dedik ve Kapalıçarşı’ya gittik.

2-3 yıldır Kapalıçarşı’ya uğrayamıyordum. En son gittiğimde Kapalıçarşı turist doluydu. Adeta adım atacak yer yoktu. Öğlen 12 gibi vardığımda Kılıççılar kapısında polis kontrolü ve X-Ray cihazı ile karşılaştım. Tüm kapılarda yoğun güvenlik önlemleri vardı. İçeri girdiğimde Çarşı’nın eski halinden çok uzakta olduğunu gördüm. Eskiden batılı turistlerin yoğunluğundan girilemeyen sokaklar şimdi genelde bomboştu. Dükkanların içinde bulunan tek tük insanların çoğunu da sohbete gelen yan dükkan esnafları oluşturuyordu.

Bir zamanlar buradan bir dükkan kiralamak için yüzbinlerce lira “hava parası” ödenirken şimdi neredeyse her sokakta bir ya da birden fazla boş dükkan bulunuyor. Esnaf ise bu duruma Sultanahmet patlaması ve Reina saldırısı gibi son bir yılda yaşanan terör olayları sonucu batılı turistin Türkiye’ye gelmemesi ve artan döviz kurlarının neden olduğu görüşünde.

13 yıldır çarşıda sarraflık yapan Naip Topal, son bir yılda yaşanan terör olaylarının tarihi yarımadaya tursit gelmediğini, ekonomisi turistle dönen Kapalıçarşı’nın da, artan döviz artışının etkisi ile bu durumdan kötü etkilendiğini belirtti. Topal “İşler çok düştü, geçen sene işleri 100’de 100 olarak baz alırsak bu sene yüzde 10’a düştü. Her sene bir önceki seneyi arar hale geldik” dedi.

53 yıldır Kapalıçarşı’da halıcılık yapan Haldun Diker, Çarşı’ya biraz Arap ve İranlı turistin olduğunu ama onun dışında turist gelmediğini belirtti. Turistlerin gelmemesinin sadece terör olaylarına bağlamamak gerektiğini belirten Diker, terörün dünyanın her yerinde olduğunu söyledi. Eskiden Danny Glover, Quentin Tarantino, Russel Crowe, Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott gibi ünlülerin halı almak için dükkanına geldiğini belirten Diker, şimdi o günlerin mumla arandığını ifade etti.

“İşler çok kötü” diyen Kapalıçarşı’nın 54 yıllık kuyumcusu Hasan Arzık, eskiden Kapalıçarşı’da kiralık ve satılık dükkan olmadığını ama şimdi sokakların kiralık ve satılık dükkandan geçilmediğini söyledi. Arzık, Çarşı’nın durumu “Kıbrıs Harekatı’nı gördük, ihtilalleri gördük ama Kapalıçarşı’da işsizlik hiç bugünki kadar olmamıştı” şeklinde özetledi.

Kapalıçarşı’ya Almanya, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere dünyanın her yerinden turist geldiğini söyleyen turistik eşya esnafı İsmail Korkmaz, artık sokakların bomboş olduğunu söyledi.

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Kapalıçarşı, 1460 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 30.700 metrekarede 66 kadar sokağı, 4.000 kadar dükkânı ile Kapalıçarşı’da 25 binden fazla çalışan bulunuyor. 15. yüzyıldan kalan kalın duvarlı, bir seri kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı sonraki yüzyıllarda, gelişen sokakların üzerleri örtülerek, ekler yapılarak bir alışveriş merkezi haline geldi.

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Günümüzde birçok sokaktaki dükkânlar fonksiyon değişikliğine uğradı. Yorgancılar, terlikçiler, fesçiler gibi meslek grupları sadece sokak ismi olarak kaldı. Çarşının ana caddesi sayılan sokakta çoğunlukla mücevher dükkânları, buraya açılan yan bir sokakta altıncılar bulunuyor. Altıncıların ilerisinde ise halı, tekstil ürünleri ve mücevheratın yanında gümüş, bakır, bronz hediyelik eşya, seramik, oniks ve deriden mamuller satılan birçok dükkan bulunmakta.

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Haber: Eren Sakarya

Kamera: Çağatay Gürücü