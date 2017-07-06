Katar açıkladı: Laptop yasağı kaldırıldı

Katar Havayolları, ABD’ye uçan yolcuların kabine dizüstü bilgisayar veya büyük elektronik cihaz sokmalarını engelleyen yasağın ABD tarafından kaldırıldığını açıkladı.
ABD’nin uyguladığı yasağa maruz kalan Emirates, THY ve Etihad Airways şirketleri üzerindeki yasak da bu hafta kalkmıştı.
ABD’li ulaşım yetkilileri, en son güvenlik önlemlerinin kurulduğunu ve çalıştırıldığını görmek için Qatar Airways, Emirates ve THY’de yerinde denetimler yapacaklarını dün açıklamışlardı.
ABD’nin üç ay önce uygulamaya soktuğu yasak halen Saudi Arabia Airlines, Royal Jordanian, Kuwait Airways , EgyptAir and Royal Air Maroc için geçerli.
REUTERS