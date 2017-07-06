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Katar açıkladı: Laptop yasağı kaldırıldı

Katar Havayolları, ABD yolcularına uygulanan kabinde laptop yasağının kalktığını açıkladı. Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı yasak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyaretlerinden sonra başlamış ve ziyaretin, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin bu kararı almasında etkili olduğu yorumları yapılmıştı.

10:396 Temmuz 2017
Ekonomi
Katar açıkladı: Laptop yasağı kaldırıldı
Katar Havayolları, ABD yolcularına uygulanan kabinde laptop yasağının kalktığını açıkladı. Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı yasak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyaretlerinden sonra başlamış ve ziyaretin, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin bu kararı almasında etkili olduğu yorumları yapılmıştı.

Katar Havayolları, ABD’ye uçan yolcuların kabine dizüstü bilgisayar veya büyük elektronik cihaz sokmalarını engelleyen yasağın ABD tarafından kaldırıldığını açıkladı.

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ABD’nin uyguladığı yasağa maruz kalan Emirates, THY ve Etihad Airways şirketleri üzerindeki yasak da bu hafta kalkmıştı.

ABD’li ulaşım yetkilileri, en son güvenlik önlemlerinin kurulduğunu ve çalıştırıldığını görmek için Qatar Airways, Emirates ve THY’de yerinde denetimler yapacaklarını dün açıklamışlardı.

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ABD’nin üç ay önce uygulamaya soktuğu yasak halen Saudi Arabia Airlines, Royal Jordanian, Kuwait Airways , EgyptAir and Royal Air Maroc için geçerli.

REUTERS

Son güncelleme: 11:5106.07.2017
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