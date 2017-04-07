Kredi oyununa hazine freni

Riskli müşterileri Kredi Garanti Fonu’na yönlendiren bankalara Hazine müdahale etti. Hazine bankalardan detaylı bilgi istedi

Teminat bulamayan şirketlerin krediye ulaşımını sağlamak için Hazine kaynaklarıyla desteklenen Kredi Garanti Fonu (KGF) bankalar için çürük müşteri ayıklama fırsatına dönüşünce Hazine Müsteşarlığı harekete geçti. Hazine, fırsatçılığı önlemek için bankalara talimat yazısı gönderip, KGF kapsamında aktarılan tüm kredilerle ilgili detaylı bilgi istedi.

Hükümet daralan piyasaları canlandırmak için firmalara kredi musluğunu açacak KGF sistemini büyütmeye karar verdi. Bu amaçla Hazine'nin KGF'ye sağladığı teminat tutarını 2 milyar liradan 25 milyar liraya yükselten hükümet, bu yolla piyasaya 250 milyar lira kredi verileceğini ilan etti. Böylece firmaların KGF aracılığıyla bankalardan kullanacağı kredilerin yüzde 85 ila yüzde 100'üne Hazine tarafından garanti verilmesinin önü açıldı. Bankalar, kredi geri dönmese dahi borcun tamamına yakını Hazine'den tahsil edeceği için kredi musluklarını ağzına kadar açtı. Kısa süre içerisinde piyasaya verilen KGF destekli, Hazine garantili kredi miktarı 60 milyar lirayı aştı.

FIRSATÇILIĞA KARŞI ÖNLEM

Ancak Hazine'nin garanti imkanını kötüye kullanan bazı bankalar işi fırsatçılığa döktü. Bazı bankaların kredisini ödeyememe ihtimali olan riskli şirketlere açtığı krediyi önce kapatıp daha sonra KGF kredisi verdiği ya da riskli kredinin ödemelerini sağlamak için KGF aracılığıyla ilave kredi aktardığı bu yolla batık riskini Hazine'ye yıktığı bilgileri geldi. SÖZCÜ, bankaların KGF kredileri sayesinde hem riskli müşterilerinden kurtulduğunu hem de aynı müşteriye KGF aracılığıyla daha çok kredi verip daha çok kazanç sağladığını haber yaptı. Hazine Müsteşarlığı ise bankalara kritik bir emir yazısı gönderip, kullandırılan KGF kredileriyle ilgili ayrıntılı bilgi talebinde bulundu.

Yazıda bankalardan, firmalara hangi amaçlarla KGF kredisi verildiği, bunlardan hangilerinin yeni ya da ilave kredi olduğu, hangilerinin yeniden vadelendirme, hangilerinin yapılandırma amaçlı yapıldığı, hangi kredilerin risk kapama amaçlı kullandırıldığı bilgilerinin detaylı olarak göndermelerini istedi. Hazine gönderdiği yazıda, KGF kredilerinin ne kadarının yüzde 100 Hazine teminatı sağlanan ihracat veya döviz kazandırıcı faaliyetler için olduğu bilgisini de bankalardan isterken, her bir krediyle firmaların kaç kişiye yeni istihdam sağlayacağının da bildirilmesini talep etti. Hazine'nin, bankalardan gelecek bilgiler doğrultusunda, garantör olduğu KGF kredilerinin kötüye kullanılıp kullanılmadığını teknik çalışmayla ortaya çıkarabileceği ifade edildi.

Kapıdan çevirdiğine kredi musluğunu açtı

Hazine'nin gönderdiği yazıyı değerlendiren bir banka yöneticisi, KGF kredisinin birçok bankalarda hareketlilik yarattığını, şubelerin kredi performansını yükseltmek için adeta gece gündüz çalışmaya başladığını söyledi. Banka yöneticisi, “Birçok banka KGF kredisini yeni müşteri kazanmak ya da daha önce kapıdan çevirdiği müşteriyi portföyüne almak için fırsat olarak kullanıyor. Hazine, bankalardan özellikle yapılandırma ve vade uzatımı yoluyla firmaların üretime yönlendirilmesini istiyor. Bankalar ise KGF kredisini hem riskli müşterileri azaltmak hem de yeni müşteri kazanmak için kullanmaya çalışıyor” dedi.