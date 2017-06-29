Küresel ekonomiye virüs darbesi

Sanal virüs salgını Hindistan’daki dünyanın en büyük limanlarından birini durdurdu, birçok ülkedeki dev şirketlerin sistemlerini bozdu.

Ukrayna'dan dünyaya yayılan yeni sanal virüs yazılımı, küresel ekonomiye büyük darbe vurdu. Hindistan'daki limanlardan Rus bankalarına kadar birçok dev kuruluşun sistemlerini etkileyen sanal virüs salgınını başlatan internet korsanları, bilgisayarların kontrolünü geri vermek için 300 dolar fidye istiyor. Geçen ay 150 ülkede 200 bin bilgisayar sistemine zarar veren WannaCry virüsüne benzeyen ve kimilerinin “Petya”, kimilerinin ise “ExPetr” diye adlandırdığı virüsü yayan korsanlar, fidyeyi sanal para birimi Bitcoin cinsinden talep ediyor. Saldırı, İzmir'de de terminali olan dünya taşımacılık devi Maersk'i de etkiledi.

SİSTEMLER DEVRE DIŞI

Sanal saldırının en çok etkilediği Ukrayna'da başta elektrik şirketi Ukrenergo olmak üzere çok sayıda şirketin bilgisayar sistemleri uzun süre devre dışı kaldıktan sonra, yedek sistemlerle kısıtlı hizmet vermeye başladı. Başkent Kiev'deki havalimanında uzun pasaport kontrolü kuyrukları oluştu. Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamada, saldırının püskürtüldüğü savunuldu. Komşu Rusya'da ise başta enerji devi Rosneft ve ülkenin ikinci büyük çelik üreticisi Evraz olmak üzere 80 civarında şirket saldırıdan etkilendi. Rusya Merkez Bankası, isim vermeden, bazı bankaların hizmetlerinin de aksadığını açıkladı. En çok Ukrayna'nın etkilenmesinin sebebi olarak, Microsoft'un Windows işletim sisteminin lisanssız ve korumasız kullanımının yaygınlığı gösterildi.

SALDIRILAR ARTACAK

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council siber güvenlik uzmanı Beau Woods, bu seferki virüsle baş etmenin daha zor olduğunu belirterek, “Dünyanın çeşitli bölgelerinde hassas sistemlere bulaştıkça sayıların artacağını göreceğiz” dedi.

Nitekim, dün öğle saatlerinden itibaren dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi AP Moller-Maersk'in Hindistan'ın en büyük limanı Jawaharlal Nehru Limanı'ndaki terminalinde yükleme ve indirme faaliyetleri tamamen durdu. Ülkenin birçok limanında ise bilgisayar sistemleri çöktüğünden faaliyetlerin yavaşladığı belirtildi.

Dünyanın en büyük pazarlama şirketi WPP, Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong'daki çalışanlarından evlerinden çalışmalarını istedi. ABD'li ilaç şirketi Merck, Fransız inşaatçılık grubu Saint-Gobain ve İngiliz tüketim malları firması Reckitt Benckiser de sanal saldırıdan etkilendi. Moskova ve Londra merkezli internet güvenliği şirketi Kaspersky Lab, ABD genelinde etkilenen bilgisayar sistemlerinin sayısının 2 bini geçtiğini kaydetti. Virüsün Çin'e de sıçradığı ancak henüz geniş çaplı bir zarar tespit edilmediği belirtildi.

TÜRKİYE DE ETKİLENDİ

Virüs bankaları, perakendecileri, enerji şirketlerini ve havalimanlarını vurdu. Tüm dünyada hayat felç oldu. Dünya çapında bilgisayar sistemleri saldırı altında. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu iddia ediliyor. Bu tür saldırılardan neredeyse hiç etkilenmeyen İsrail'in güvenlik uzmanları, son virüsün de WannaCry gibi, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'ndan (NSA) çalınan bir yazılım parçasına dayandığını belirtti. Theta- Ray şirketi CEO'su Mark Gazit, “Saldırı çok benzer ama daha temiz ve profesyonel hale getirmişler. Kaynak kodunu temizleyip acil kapama anahtarını çıkarmışlar” dedi. Check Point Software Technologies CEO'su Gil Shwed ise, “Dünyanın karşılaştığı zorluk gerçekleşen saldırının derinlerine inmekte değil, yenisi için hazırlıklı olmakta” dedi. Kullanıcılara şüpheli e-postaları açmamaları ve güvenlik güncellemelerini yapmaları tavsiye edildi.

ARABALAR ETKİLENEBİLİR

Hollanda merkezli yazılım güvenliği şirketi Irdeto uzmanı Mark Hearn, internetin üretimin ve hayatın her alanında kullanılmasıyla birlikte fidye amaçlı saldırıların daha tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. “Bu saldırı doğrudan bilgisayar sistemlerini etkilerken, fidye yazılımları tehdidinin yakında nasıl evrilerek ‘nesnelerin interneti' aygıtlarını bağlantılı arabaları etkileyeceğini göz önünde bulundurmalıyız” dedi.