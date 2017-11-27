Medya devleri birleşti

ABD medya şirketi Meredith Corp., Time, People, Sports Illustrated ve Fortune dergilerinin sahibi olan Time Inc.'i 1,84 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

ABD’li medya şirketi Meredith Corp, Pazar günü yaptığı açıklamada, People, Sports Illustrated ve Fortune dergilerinin yayıncısı Time Inc’i 1.84 milyar dolarlık nakit anlaşma ile satın alacaklarını açıkladı. ABD’nin en zengin kişileri arasında yer alan Charles ve David Koch kardeşlerin, satın alma için Meredith Corp.’a 650 milyon dolarlık tercihli hisse vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Reuters’ın derlediği bilgilere göre, satın alma gerçekleştiğinde, Meredith ve Time markalarının 135 milyon kişilik bir okuyucu kitlesi olacak. Meredith yaklaşık 60 milyon doları ödedi. Anlaşma ayrıca, internet vasıflı binenials ile Meredith’in erişimini genişletecek ve Birleşik Devletler’de aylık 170 milyon gibi benzersiz bir ziyaretçiyle 10 milyardan fazla yıllık video görüntüsü sunan bir dijital medya işi yaratacak.

Meredith, anlaşmanın 2018 yılının ilk üç ayında sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Reuters, Pazar günü erken saatlerde, şirketlerin anlaşmaya yaklaştığını bildirdi. Meredith, Time hisse senetlerini nakit olarak 18.50 dolar karşılığında satın almak için ihale açacağını açıkladı.

Meredith Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Lacy, “Bazı medya endüstrisinin en güçlü ulusal markalarının zengin içerik oluşturma yeteneklerini rekor kazançlar üreten güçlü bir yerel televizyon işine ekliyoruz; Reklamverenleri ve pazarlamacıları Amerikalı erişkinlere eşi benzeri olmayan bir şekilde ulaştırabilirsiniz” dedi.

Meredith, daha önce de Time Inc.’i satın almak için girişimlerde bulunmuş ancak analaşama sağlanamamıştı.

10 TÜRK KAPAK OLDU

Dünyanın en bilinen dergilerinden biri olan Time’a bugüne kadar 10 Türk 11 defa kapak oldu. Mudtafa Kemal Atatürk Time dergisine iki defa kapak olmuştu. İşte Time dergisinin o sayıları.

Atatürk iki defa Time’ın kapağında kendine yer buldu. İlki 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile tüm dünyada ses getirmesiyle oldu.

Atatürk ikinci defa Time kapağına, genç ve dinamik Türkiye cumhuriyeti henüz 4’üncü yılında %8,5’lara varan muhteşem bir büyüme yakaladığında çıktı.

Kurtuluş Savaşı’nın 22. yıldönümünde Time kapak seçimini yine bir Türk’ten yana kullandı; İsmet İnönü.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından olan Saracoğlu’nun kapak olmasındaki en büyük etken, Türkiye’nin dönemin süper güçlerinden birinin (ABD-SSCB-Nazi Almanyası) yanında olmasının bölgeye getireceği yeni düzenin önemi idi.

Adnan Menderes Türkiye'yi IMF ve NATO'ya sokmasının ardından “Türkiye'nin başbakanı” başlığıyla kapak oldu.

Time’ın, 29 Eylül 1980 tarihli sayısında, “Türkiye’yi bir arada tutuyor” başlıklı sekiz sayfalık kapak yazısında, Türkiye’nin darbeye gidiş süreci ve Kenan Evren anlatılmıştı.

Papa suikastının ardından tüm dünyanın gündemini oluşturan Mehmet Ali Ağca, Time’a kapak olan 4. Türk oldu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden “Cep herkülü” lâkâplı Naim Süleymanoğlu, 1996’ya kadar neredeyse her girdiği organizasyonda madalyaları toplamış, dünya rekorlarını kırmıştı. Seul Olimpiyatları'nda gösterdiği üstün başarı “Herkes kazanıyor” başlığıyla Time'a kapak olmuştu.

22 Temmuz seçimlerine bir hafta kala Time Dergisi’nde yayınlanan kapakta, türbanla üniversiteye alınmayınca ABD'de okuduğunu anlatan Mine Karakaş yer aldı.

ABD’de “sağlık gurusu” olarak ün kazanan, Amerikan Fox kanalında gündüz kuşağında yayınlanan “Dr. Oz” isimli programıyla izlenmeDosya yükle rekorları kıran doktor Mehmet Öz, dünyanın en saygın dergilerinden TIME’ye kapak olan 9’uncu Türk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TIME dergisine kapak olan 10., Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Şükrü Saracoğlu'nun ardından TIME'a kapak olan 5'inci lider oldu.