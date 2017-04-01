‘Normale dönmememiz için bir sebep yok’

Turizmde Türkiye'nin marka kentlerinden olan Bodrum'un Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sozcu.com.tr'ye konuştu. Turizmden, referandum sürecine kadar pek çok sorumuza cevap verdi. Başkan Kocadon Türkiye geneli için 2019'dan önce turizmde eski günlerin yakalanmasının zor olduğunu söylüyor ve "Normale dönmememiz için hiçbir sebep yok" diyor.

Turizmde Türkiye'nin marka kentlerinden olan Bodrum'un Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sozcu.com.tr'ye konuştu. Turizmden, referandum sürecine kadar pek çok sorumuza cevap verdi. Başkan Kocadon Türkiye geneli için 2019'dan önce turizmde eski günlerin yakalanmasının zor olduğunu söylüyor ve "Normale dönmememiz için hiçbir sebep yok" diyor.

2015 yılının ikinci yarısından itibaren soğuk yüzünü gösteren terör Türk ekonomisinin bacasız sanayisi turizmi de derinden etkiliyor. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 30 azalarak 25 milyona indi. Türkiye’de turizm denince kuşkusuz akla ilk gelen yerlerden biri Bodrum. Turizm yaralarını sarmaya çalışırken Bodrum’daki son durumu, kentin yapısını ve sorunlarını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sozcu.com.tr’ye anlattı.

Turizmde iç pazara yönelerek yabancı ziyaretçi kayıplarını telafi ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Sadece Rus ve Almanya pazarına bağlı olan Antalya ağır bedel ödedi” diyor.

ʻʻ 15 Temmuz olmasaydı Haziran'da yakaladığımız turist çıtası iyiydi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Turizmde içinde bulunduğumuz dar boğazı atlatmanın 2019’a kadar sürebileceğini belirten Kocadon, “15 Temmuz olmasaydı Haziran’da yakaladığımız turist çıtası iyiydi” diyor ve ekliyor “Türkiye’nin en büyük turizm pazarları 2-3 saatlik uçak yolculuğunun olduğu yerler. Fakat hem referandum süreci hem de Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye turizmde uyguladıkları ambargo kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Fakat normale dönmememiz için hiçbir sebebimiz yok.”

‘TERÖR DÜNYANIN SORUNU’

Turizme en büyük darbe vuran terör olaylarının sadece Türkiye’de meydana gelmediğini ifade eden Kocadon, “Kim bilir Londra’da Kıbrıs asıllı bir Türk’ün üzerine otobüs çıkacak. O köprüde biz de olabilirdik. Terör dünyanın bir sorunudur. Kendi içimizde yaşadığımız sorunlar bizi çok yoruyor zaten. Kimseyle kavga etmememiz lazım” dedi.

Her şeyi devletten beklememek gerektiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı ilçenin tanıtımını yapmak için ciddi bir çaba içinde olduklarını vurguluyor ve, “Her şeyi devletten beklememek lazım. Bizim de mücadele etmemiz lazım. Geçen yıl Almanya’da 1 milyon euroluk tanıtım harcaması yaptık. Ve bu dar boğazda Bodrum pazarında yüzde 10 büyüdük” diye konuştu.

‘İLLA HÜKÜMETE İHTİYAÇ YOK’

Kocadon turizmde devlet katkılarına ilişkin olarak “İlla hükümete ihtiyacımız yok. İlla birileri mi yapacak? Kendimiz inanalım. Bugün benim çocuklarım turizm sayesinde Türkiye’nin en iyi okullarında okuyor” diyor. Kentin tanıtımı noktasında iş dünyasına da eleştiriler yönelten Kocadon, “Onu yapma bunu yapma eleştir sadece. İş yapmak lazım. Tut ucundan deyince kimse yok. Yok öyle yağma önce kendimiz mücadele edeceğiz. Turizm Bakanlığı’mızın da teşvikleri önemli” ifadesini kullandı. Bodrum’un tanıtımı için 30 ili dolaşacak bir TIR hazırlayan Bodrum Belediyesi bilhassa Anadolu halkını tatillerini Bodrum’da yapmaya davet ediyor.

Başkan Kocadon,”TIR anadolu halkına bir davetiye. Oradan çok destek var. Hep onlar geldi bu kez biz davet edelim dedik. Bodrum'un güzel resimleriyle yollara çıkardık TIR’ları tekrar bodruma merak ilgi oluşturmak için” dedi.

‘KİMSE ZORLA O KOLTUĞA OTURTMADI’

Kocadon’a, “Türk siyasetinde insanlar bir görevde çok kalmazlar bakanın görev ömrü 1 yıl, mal müdürünün 2 yıldır siz 19 yıldır görevdesiniz. Sıkılmıyor musunuz bazen?” diye sorduğumuzu zaman, “Kimse bizi zorla o koltuğa oturtmadı. Meydanlarda konuşuyoruz. Yorgunum deme lüksümüz yok. Bunu kendimiz istiyoruz. Belediye başkanlığı sadece hizmetle kazanılacak bir makam değil. İnsanlar kendilerine yakın ulaşılabilen adamları seçerler” diyerek 19 yılın sırrını veriyor.

Görev yaptığı 19 yıl içerisinde hiç koruma ile gezmediğini anlatan Kocadon, “Kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Hırsım yok. Vatandaşın acı gününde zor gününde yanındaydım. Bodrum denince Kocadon, Kocadon denince Bodrum’un akıllara gelmesi hoşuma gidiyor. Bazı belediye başkanları partiler üstü konumdadır. Halk o partili bu partili demez ona oyunu verir” dedi.

‘KAPORTA SAĞLAM AMA 54 OLDUM’

Siyaseten yerel yönetimlerde görev almak dışında bir hedefi bulunmadığını belirten Kocadon, “Bakmayın kaportanın sağlam olduğuna ben de artık 54 oldum. Benim ağır vasıta ehliyetim yerel yönetim üzerine. Bunun dışında bir yerde yokum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olursa olur olmazsa gençlere bırakmak lazım artık” ifadesini kullandı.

ʻʻ Katı atık tesisini yapamadık. Büyükşehir'e geçti o proje. O da çözülürse Bodrum uçar. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Görev yaptığı 20 sene içinde başardığı ve başaramadığı birer örnek istediğimiz Kocadon, “İlk yaptığım sahil yollarını birleştirmek oldu. Torba Kavşağı’ndan giren biri tekrar Torba’ya gelebiliyor. Kargı’da Bodrum’un ilk viyadüğünü yaptım. 60-70 kilometre altyapı yaptık. Fakat Katı atık tesisini yapamadık. Büyükşehir’e geçti o proje. O da çözülürse Bodrum uçar” diyor.

‘BODRUM BETON MU OLUYOR?’

Bodrum’da son yıllarda yapılaşma oranının arttığı eleştirilerini sorduğumuzda Kocadon, “Bodrum sınırlarını iyi bilmek lazım. Şu an Güvercinlik’teki otellerin bizimle ilgisi yok. Bodrum’un yüzde 33’ünde yapılaşma var. 2014’te bir sene hiç inşaat ruhtası kesmedim bile. Bodrum yapılaşmaya yenik düşmediği için turizmdeki yerini kaybetmedi. Bir dönem popüler olan diğer kentlerimiz turizm büyüdükçe bina boylarını da büyüttüler” diyor.

‘5 SANTİM HATA İLE YARGILANIYORUZ’

Bodrum’da pek çok kurumun yetkisi olduğunu bildiren Kocadon kenti güzel bir kadına benzeterek, “Çok kocamız var. Bir tarafımız turizm bölgesi, bir tarafımız bakanlık bölgesi, bir kısmımız Muğla Büyükşehir’e ait. Bu kadar yetki karmaşası varken zor oluyor. Biz bir yere imar planında 5 santim hata yapmak yargılanıyoruz. Bakanlıktan gelen imar planlarında bina yüksekliği 6.5 değil de 40 metre oluyor kimse yargılanmıyor” dedi.

ʻʻ Beni denetlemeye gelen Sayıştay üyelerini de seçeyim. Rahat olur böyle belediye başkanlığı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

‘MÜFETTİŞLERİ BEN SEÇEYİM POLİS BANA BAĞLI OLSUN’

Türkiye 16 Nisan referandumuna bütün hızı ve gerilimiyle koşarken Kocadon da referandum etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerine gidiyor. ‘Sokağı nasıl görüyorsunuz?’ diye sorduğumuzda, “Konuştuğumuz Cumhurbaşkanlığı sistemine Türk sistemi diyorlar. Bir yerel yönetici olarak aynı yetkileri ben de istiyorum. Belediye meclisi üyelerini ben seçeyim. Bodrum’un polisi yargısı bana bağlı olsun. Ankara’dan beni denetleyecek Mülkiye müfettişlerini ben seçeyim. Beni denetlemeye gelen Sayıştay üyelerini de seçeyim. Rahat olur böyle belediye başkanlığı” diye konuştu.

Referandumun siyasal partiler tarafından bir genel seçim havasına sokulduğunu açıklayan aslında ülkenin sistemi anlamında çok daha önemli bir olay olduğunu anlatan Kocadon, “Türkiye’nin değerleri var Atatürk’ü var Cumhuriyeti var. Laikliği var. İnsanların kafasında bir hayır var” dedi.

Başkan Kocadon’u bu ara en çok keyiflendiren hadiselerden biri Bodrumspor’un başarısı. Ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde olan Bodrumspor, “Bodrumspor iyi gidiyor amatör ligden aldık 3. Lig’de lider yüzde 50 ikinci ligde gibi duruyoruz. İkinci ligde kısa sürede basamakları tırmanmak zorunda. Bodrum’un Süper Lig’de olması lazım. Burada yatırım payan büyükler bu takıma sahip çıksın” diyor.