Memur emeklisine ikramiye müjdesi

Kamuda 30 yıldan fazla çalışıp emekli olanlara ek ikramiye verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kamuda 30 yıldan fazla çalışıp emekli olanlara ek ikramiye verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 408 bin memur emeklisini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emeklilere en az 100 lira ödeme yapılacak

Ödemeler, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 3 ay içinde başlayacak. 7 bin 500 TL'ye kadar olan bölüm ilk 3 aylık dönemde ödenirken kalan kısım ise bir yıl sonra aynı ay içinde ödenecek. Bu düzenlemenin yer aldığı “torba yasa tasarısının” görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda devam ediyor. Ek ödemeye ilişkin düzenleme, tasarının tümü Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi gazete'de yayımlanınca yürürlüğe girecek.

Ağbal: Sorunu çözmüş olacağız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 30 yıldan fazla süreyle çalışıp emekli olanların ikramiyelerinin hesaplanmasına ilişkin sorunun çözüldüğünü belirterek, “Burada yargıda devam eden davalar var. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi iptal ettiği tarihten geriye dönük olmak üzere bu şekildeki hak sahibi bütün vatandaşlarımızın emekli ikramiyelerini yargısal ihtilafları ortadan kaldırmak suretiyle değiştiriyoruz. Burada ben muhalefet partilerine de teşekkür ediyorum. Komisyon aşamasında hep beraber ortak bir değerlendirme yaptık ve her yılbaşında hesaplanacak emekli ikramiyesinin asgari tutarlarına ilişkin ortaklaşa bir belirleme yaptık. Dolayısıyla, bu belirlemeyle de hakikaten bu alandaki bir sorunu da çözmüş olacağız” dedi.

(Milliyet)