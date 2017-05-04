Memur ve emeklinin zamları sıfırlandı

Yılbaşından bu yana hızla yükselen enflasyon memur ve memur emeklilerinden sonra işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammını da yok etti.

Yılbaşından bu yana hızla yükselen enflasyon memur ve memur emeklilerinden sonra işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammını da yok etti.

Hükümetin zam verdiği tüm emekli ve çalışanlar eksiye düştü, maaşlar geçen yılın da altına indi. Emekli ve çalışanlar temmuzda yapılacak enflasyon farkını alana kadar sürekli cepten yiyecek. Hükümet bu yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 3, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yüzde 4.73 oranında zam yaptı. Zam oranlarındaki bu fark, yasa gereği memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme hükümlerine, diğer emeklilere ise bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılmasından kaynaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ilk 4 ayında tüketici enflasyonunu yüzde 5.71 olarak açıkladı. Böylece nisan sonu itibarıyla memurlarla tüm emekliler sene başında aldıkları zammı tümden kaybettikleri gibi eksiye düştüler. Memur ve memur emeklilerinin aldığı zam enflasyonun 2.71 puan, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aldığı zam da yaklaşık 1 puan altında kaldı. Yani reel olarak maaşlar bu oranda eridi.

EMEKLİ MEMURUN 103 LİRASI GİTTİ

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, emekli bir memurun aralık ayında 1.843 lira olan aylığı ocak ayında yapılan yüzde 3'lük zamla 55 lira arttı, 1.898 liraya yükseldi. Ancak 4 ayda yüzde 5.71'e yükselen enflasyon bu emekli memurun aylığından 103 lira götürdü. Dolayısıyla iki ayda 55 liralık zam eriyip yok olduğu gibi emeklinin reel geliri ocak zammından önceki seviyenin 48 lira altına düştü.

Yüksek enflasyon, ocak ayında 70 lira zam alan en düşük dereceli memurun maaşından 131 lira götürdü. Bu memur aldığı 70 liralık ocak zammını kaybettiği gibi 61 lira eksiye düştü.