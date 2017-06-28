Memurdan korktu işçiyi canavara attı

Kamuda çalışan yaklaşık 190 bin işçi için Türk-İş’le masaya oturan hükümet memur ve memur emeklilerine yüksek zam vermemek için işçiye enflasyonun altında zam teklif etti

Kamuda çalışan yaklaşık 190 bin işçi için Türk-İş'le masaya oturan hükümet memur ve memur emeklilerine yüksek zam vermemek için işçiye enflasyonun altında zam teklif etti.

Türk-İş ile hükümet arasındaki 2017-2018 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri memur endişesi altında yürüyor. Enflasyonun 2017 yılının ilk 5 ayında yüzde 6.18'i aşmasına karşın hükümetin 2017'nin ilk 6 aylık dönemi için işçiye sadece yüzde 6 zam teklif etmesi kafaları karıştırdı. Üstelik haziran ayı enflasyonunun yüzde 0.30 çıkması halinde dahi 6 aylık enflasyonun yüzde 6.5'ten daha aşağı olmayacağı bilinmesine rağmen işçiye niçin gerçekleşecek enflasyonun 0.5 puan altında zam verilmek istendiği merak konusu olmuştu. Sendika yöneticileri, hükümetin kamu işçisine enflasyonun altında zam teklif etmesinin arka planında memur ve memur emeklileriyle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin yattığını söyledi.

AYNI ZAMMI İSTİYORLAR

Hükümet, bir önceki toplu sözleşme dönemi olan 2015 yılında kamu işçilerine 2015 yılı için yüzde 6+5, 2016 yılı için ise yüzde 3+3 zam vermişti. Tıpkı bu yıl olduğu gibi 2015 yılının Ağustos ayında, Türk-İş'ten sonra masaya oturan memur sendikaları yüzde 3+3 zam teklif eden hükümete, “İşçiye verdiğiniz zammın aynısını istiyoruz” dedi. Sonuçta memurun dediği oldu, işçinin 2015 yılı için aldığı yüzde 6+5'lik zam, memurun 2016 yılı zammı oldu. Memur, işçi sayesinde beklentilerinin üzerinde zam almış oldu. Şimdi hükümetin 2015'ten ders çıkarıp, memur ve memur emeklilerine düşük zam vermek için işçileri adeta enflasyon canavarının önüne attığı ifade ediliyor.

‘DENGELERİNİ BOZAR' ENDİŞESİ

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, hükümet yaklaşık 190 bin işçiye en son yüzde 7+4 oranında zam vermeyi planlıyor. Bu zam, gerçekleşen enflasyon ile 2017'nin ikinci yarısında oluşabilecek enflasyon dikkate alındığında enflasyona paralel bir zammı ifade ediyor. Ancak 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisinin pazarlık görüşmeleri 2018-2019 dönemini kapsıyor. Dolayısıyla 2015 yılında olduğu gibi memurun işçi zammının aynısını istemesi halinde yüzde 7+4'lük zam 2018 yılı için uygulanacak. Hükümet ise 2017'de kur ve seçimlerle yükselen enflasyonun 2018'de düşeceğini, dolayısıyla memura verilecek yüzde 7+4'lük zammın bütçe dengelerini bozacağını hesap ediyor.

Taşerona umut yok

AKP iktidarının Türk-İş'e 2017 yılı zam oranı dışında hiç bir teklif vermediği ortaya çıktı. Türk-İş toplum pazarlık masasına kamudaki taşeron işçilere kadro verilmesi ile geçici işçilerin çalışma sürelerinin yükseltilmesini içeren taleplerini de sundu. Ancak hükümetin şu ana kadar yapılan görüşmelerde her iki konuya yönelik de herhangi bir teklif getirmediği, hiç bir çözüm çözüm sunmadığı öğrenildi. Hemen her seçim döneminde söz verilen taşeron sorunun 2019 seçimlerine kadar tozlu raflarda bekletilmesinden endişe ediliyor.