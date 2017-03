Moda haftasında alıcı çıkmadı

Türkiye’ye gelen alım gruplarının ağırlandığı Reina’ya yapılan saldırının ardından moda haftası alıcısız başladı.

Türk moda endüstrisinin her yıl milyon dolarlık iş bağlantıları sağladığı Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) devam eden olağanüstü hal nedeniyle bu yıl ‘alıcısız' düzenlendi. Organizasyon kapsamında önceki yıllarda dünyanın farklı bölgelerinden pek çok alım grubunu ağırladıklarını hatırlatan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Şu an Türkiye'nin mevcut durumu nedeniyle gelmek istemiyorlar. Yılbaşı gecesi gerçekleşen patlama bizi çok fazla etkiledi. Reina bizim sektörde her gelen alım grubunu ağırladığımız bir yerdi. Çok etkilendik” bilgisini verdi.

Dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile sektördeki son durumu değerlendiren Tanrıverdi, Türkiye'ye kota uygulayan alım gruplarını yoğun görüşme ve diplomasi trafiği ile yeniden randevu almaya ikna etmeye çalıştıklarını 2017'de ‘bir aksilik' olmaz ise 18 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini aktardı.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

Tanrıverdi, hazır giyimde ilk iki aylık ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 2 milyar 540 milyon dolarda kaldığını hatırlattı. Aylardır Türkiye'ye gelmek istemeyen Avrupalı alıcıların yeniden randevu talep etmeye başladıklarını söyleyen Tanrıverdi, “Avrupa'daki en büyük rakibimiz İtalya bir kilogram hazır giyim ihracatına karşılık 50 doların üzerinde gelir elde ederken biz henüz 20 dolarlardayız. Katma değer yaratmada henüz istediğimiz düzeyde olmasak da hazır giyim üretiminde dünyanın kabul ettiği bir marka ülkeyiz. Halen 17 milyar dolar olan ihracatımızı orta vadede 30 milyar doların üzerine çıkarmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için MBFWI'yı kaldıraç olarak kullanacağız” diye konuştu.

6 BÖLGEDEN ZIYARETÇI

MERCEDES-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2017 sezonu 24 Mart tarihine kadar İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Cercle d'Orient binasını kapsayan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera'da gerçekleşecek. Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her sene iki kere düzenlenen etkinlikte bu yıl başta Ortadoğu ve Rusya olmak üzere altı bölgeden ziyaretçi bekleniyor.