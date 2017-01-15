Palmiye yağı için alarm

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) palmiye yağının hangi sektörlerde ve hangi ısı derecesinde kullanıldığının ülke genelinde araştırılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na acil çağrı yaptı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) palmiye yağının hangi sektörlerde ve hangi ısı derecesinde kullanıldığının ülke genelinde araştırılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na acil çağrı yaptı.

TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA) tarafından, palmiye yağının gıda üretiminde 200 derecenin üzerinde ısıtılarak kullanılması halinde kanserojen madde ürettiğinin açıklandığını, Türkiye'de ise bu yağın hangi sektörde hangi ısı derecesine yükseltilerek kullanıldığının bilinemediği için tüketicilerin ciddi risk altında olduğunu söyledi. Vargı, tüketici sağlığına yönelik oluşan riskin ortaya çıkarılması için bakanlık tarafından acil komisyon kurulup araştırmalara başlanmasını istedi.

MALİYET Mİ, SAĞLIK MI?

Vargı, düşük maliyet ve hızlı üretim kaygısıyla tüketici sağlığının geri plana atıldığı endişesi taşıdıklarını, çünkü ucuzluğu nedeniyle sıklıkla kullanılan palmiye yağının, Türkiye'de hangi ısıya kadar yükseltilip kullanıldığının bilinmediğini söyledi.

Türkiye'nin en çok Endonezya ve Malezya'dan palmiye yağı ithal ettiğine işaret eden Vargı, Türkiye ile Malezya arasındaki ticari anlaşmalar nedeniyle palmiye yağı ithalatının 2016'da arttığına dikkati çekti. Vargı, margarinler, çikolatalar, bazı pastacılık ürünleri ve paketlenmiş ekmeklerde kullanılan palmiye yağı konusunda araştırmaların tamamlanıp bir an önce halkın bilgilendirilmesini istedi.

Yüzde 85 tehlikesi

TÜDEF Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, palmiye yağının Türkiye'deki gıda sanayinin yüzde 85'inde kullanıldığı yönünde bilgiler geldiğini, bunun gerçek olması halinde tüketici sağlığının ciddi tehlike altında olduğunu söyledi. İlgili kurumların bir an önce palmiye yağıyla ilgili ülke raporunu hazırlaması gerektiğini belirten Hekimci, palmiye yağının gıda sanayiinde kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerine ve denetimlere ihtiyaç olduğunu bildirdi.