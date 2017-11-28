Şeker Piliç’in satışı düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Bandırma 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iflasına karar verilen Şeker Piliç A.Ş.'nin kesimhane ve fabrikası icra yoluyla satışa çıkarıldı. 27 Ekim´de yapılan ilk açık artırmada alıcı çıkmayan Şeker Piliç´e bugün yapılan ikinci açık artırmada da alıcı çıkmadı.

DHA

Bandırma 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 Şubat 2015 tarihinde iflas kararı verilen Şeker Piliç A.Ş.’nin, 53 bin metrekare alana sahip kesimhane ve fabrikası Bandırma 1’İNCİ İcra Dairesi’nce 30 milyon 231 bin 174 lira muhammen bedelle 15 milyon 995 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı.

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27 Ekim´deki ilk İhaleye katılım olmaması nedeniyle satış, 27 Kasım tarihine ertelendi. Dün de taşınmaza alıcı çıkmaması süzerine satış düştü. Mezat salonundaki ihaleyi alacağı bulunan işçiler merakla takip etti. Şeker Piliç’in iflasının ardından burada görev yapan 1500 işçinin, toplamda 17 milyon lira olan alacağının yüzde 45’i ödendi. Fabrikanın satışının gerçekleşmesi halinde, yaklaşık 9 milyon lira olan banka ipotekleri, 3 milyon lira civarında olan leasing malları ve masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın, alacaklılar arasında ilk sırada bulunan işçilere verileceği bildirildi.