Skytrax 2017’nin en iyi havayolu şirketlerini açıkladı

Skytrax 2017'nin en iyi havayolları listesini açıkladı. Geçen yıl 7. sırada olan Türk Hava Yolları (THY) 5 basamak gerileyerek 12. sırada yer aldı.

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax 2017 yılının en iyi havayolu şirketini Paris’te düzenlenen Air Show’da açıkladı. Yaklaşık 20 milyon kişinin katıldığı ve 325 havayolunun değerlendirildiği listede ilk sırayı, son dönemde körfez ülkelerinin uyguladığı ambargo ile zor durumda kalan Katar Havayolları aldı.Türk Hava Yolları (THY) ise en iyi havayolları listesinde geçen yılki sıralamasını koruyamadı ve beş basmak geriledi. 2016 yılında 7. sırada yer alan THY, bu yıl 12. sırada kendisine yer buldu.

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SKYTRAX NEDİR?

Skytrax Birleşik Krallık’ta danışmaya dayalı uçuş araştırmaları servisi. Skytrax Ticari havayolları için araştırmaları yapar; Uluslararası seyehat muayenelerinde en iyi kabin kadrosu, havalimanı, havayolları, havayolu dinlenme salonu, uçaklar içindeki eğlence, güvertedeki ikram ve diğer unsurları tespit ediyor.

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Bu muayenelerden ayrı olarak, Skytrax araştırmalarını yolculuk yapan kişilerin oylarına göre belirliyor. Arzu eden kişiler Skytrax sitesinden oylamalarda bulunur ve bu oylamalar sonucunda her sene çeşitli konularda havacılık oscarı olarak adlandırılan skytrax ödüllerini dağıtılır.

Skytrax’in belirlediği en iyi 20 havayolu



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