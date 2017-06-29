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Son dakika… ABD büyümesi revize edildi

ABD'de gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi yılın birinci çeyreğinde nihai yüzde 1.4'e revize edilerek daha önce açıklanan rakamların üzerinde çıktı.

16:0329 Haziran 2017
Ekonomi
Son dakika… ABD büyümesi revize edildi
ABD'de gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi yılın birinci çeyreğinde nihai yüzde 1.4'e revize edilerek daha önce açıklanan rakamların üzerinde çıktı.

ABD’de daha önce GSYH’nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.2 büyüdüğü açıklanmıştı.

Rakamların yukarı yönlü revize edilmelerine rağmen büyüme oranı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler, GSYH büyümesinin değiştirilmeyerek yüzde 1.2’de sabit tutulacağını tahmin ediyorlardı.

Birinci çeyrek ekonomik büyümesinin yukarı yönlü revize edilmesine ekonominin üçte birini oluşturan tüketici harcamalarına yönelik pozitif revizyonlar katkı sağladı.

GSYH’de yukarı yönlü revizyona rağmen Donald Trump hükümetinin hızlıca yüzde 3’lük büyüme hedefine ulaşması zor görünüyor.

ABD’de 1990’lı yıllardan bu yana yüzde 3’te kalıcı bir seyir görülmedi. 2000 yılından bu yana ise ABD ekonomisi ortalama yüzde 2 oranla büyüdü.

REUTERS

Son güncelleme: 16:0429.06.2017
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