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Son dakika benzine zam geliyor

Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Sozcu.com.tr
09:1710 Ocak 2017
Ekonomi
Son dakika benzine zam geliyor
Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.

 

Son güncelleme: 09:2110.01.2017
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