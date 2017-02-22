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Son dakika haberi… Fed tutanakları yayınlandı

Fed'in Ocak ayı tutanakları yayınlandı. Tutanaklara göre, ekonominin yolunda gitmesi durumunda faiz artırımının "yakın zamanda" yapılacağı öngörülüyor.
22:2522 Şubat 2017
Ekonomi
Son dakika haberi… Fed tutanakları yayınlandı
Fed'in Ocak ayı tutanakları yayınlandı. Tutanaklara göre, ekonominin yolunda gitmesi durumunda faiz artırımının "yakın zamanda" yapılacağı öngörülüyor.

ABD merkez bankası FED tutanaklarında, ekonomik gelişmeler olumlu seyrederse “yakın zamanda” faizlerin yükseltilmesinin gerekebileceği ifade edildi.

FED’in Ocak ayı tutanaklarına göre, ekonomik göstergelerin olumlu olması durumunda yakın zamanda faiz artışı yapılabileceğine işaret edildi. Tutanaklarda faiz artışının kademeli olarak yapılması uygun görülüyor. FED yetkililerine göre, yüksek enflasyon riskinin fazla olmadığı belirtilirken, doların güçlenmesinin aşağı yönde risk oluşturabileceği ifade edildi.

Uygulanacak politikaların da aşağı yönlü risk teşkil ettiği bildirilirken, mali teşvik politikası dahil olmak üzere yukarı risk faktörlerinin de bulunduğu belirtildi.

DHA

Son güncelleme: 22:3222.02.2017
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