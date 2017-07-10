Son dakika… TRT Genel Müdürü İbrahim Eren kimdir?

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü'ne 36 yaşındaki İbrahim Eren atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararında, Bakanlar Kurulu’nca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından teklif edilen üç aday arasından Eren’in TRT Genel Müdürlüğüne atanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. 36 yaşındaki İbrahim Eren, Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı olmasıyla dikkat çekmişti. TRT’nin efsane genel müdürü İsmail Cem 34 yaşında kurumun başına geçmişti.

İBRAHİM EREN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, teknoloji ve medya alanında farklı şirket ve kurumlarda üst düzey görevlerde bulundu. Londra’da bulunan University of Westminster’dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, Türkiye’nin önde gelen kanallarından ATV ‘ de 3 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı yaptı. 2013 yılından beri Türkiye Radyo -Televizyon (TRT) kurumunda genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

TRT'de, TRT 1 ve TRT World’ ün de içinde olduğu 11 kanaldan sorumlu olan İbrahim Eren, Türk Telekom AŞ.'de yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra TİAK yönetim kurulu başkanlığı ve International Emmy direktörlüğü görevlerini yürütmekte. İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babası.

