TL’nin değer kaybı sürerse faiz artabilir

Piyasalardaki oynaklığa rağmen bankacılık sektörünün 2016’da kârlılığını artırmayı başardığına dikkat çeken Yapı Kredi Bankası CEO’su Faik Açıkalın, 2017’de ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırma kararları ve bunların Türk Lirası’nın (TL) değerine yansımalarının belirleyici olacağını söyledi. Açıkalın, 2016’nın son çeyreğinde küresel belirsizlikler çoğalırken, FED’in faiz oranı artışını hızlandıracağı beklentisinin yükseldiğini ve nakit çıkışıyla beraber TL gibi para birimlerinin değerinde oynaklık yaşandığını kaydetti. Açıkalın, hareketli ortama karşın, bankaların kârının Ekim 2016 itibarıyla yüzde 49 arttığına dikkat çekti.

Piyasalardaki oynaklığa rağmen bankacılık sektörünün 2016’da kârlılığını artırmayı başardığına dikkat çeken Yapı Kredi Bankası CEO’su Faik Açıkalın, 2017’de ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırma kararları ve bunların Türk Lirası’nın (TL) değerine yansımalarının belirleyici olacağını söyledi. Açıkalın, 2016’nın son çeyreğinde küresel belirsizlikler çoğalırken, FED’in faiz oranı artışını hızlandıracağı beklentisinin yükseldiğini ve nakit çıkışıyla beraber TL gibi para birimlerinin değerinde oynaklık yaşandığını kaydetti. Açıkalın, hareketli ortama karşın, bankaların kârının Ekim 2016 itibarıyla yüzde 49 arttığına dikkat çekti.

Açıkalın,bu artışta, bankaların verimliliğe önem vermesi kadar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın makro-ihtiyati tedbirleri gevşetmesinin etkili olduğunu belirtti. Açıkalın, ön planda olan şirket kredilerinde artışın sürmesini, bireysel bankacılıkta ise toparlanma beklediklerini dile getirdi. Açıkalın, kredi faiz oranları konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın (MB) Mart 2016'dan itibaren faiz indirimleri sayesinde konut ve tüketici kredisi faizlerinde düşüş başladığını hatırlatan Açıkalın, yılın son çeyreğinde ise TL'nin önemli derecede değer kaybetmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın Kasım 2016'da faiz artışına gittiğini hatırlattı.

MERKEZ FAİZ ARTIRABiLİR

Merkez Bankası'nın bu adımıyla birlikte kredi faizlerinde yükseliş olduğuna işaret eden Yapı Kredi CEO'su şu öngörüde bulundu: “Küresel belirsizliklerin devam etmesi ve FED'in bundan sonraki adımlarında beklenenden daha agresif davranması gibi nedenlerin etkisi ile TL'deki değer kaybının artması ve MB'nin faiz artışına devam etmesi halinde, faizlerin bir miktar yükseldiğini görebiliriz.”Açıkalın, 2017'de enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşacağını, cari açık üzerinde ise turizm gelirleri ve petrol fiyatlarındaki

yükselişin etkili olacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

MOBİL BANKACILIKTA YÜZDE 65 BÜYÜDÜK

Yapı Kredi CEO'su Açıkalın, dijital bankacılık alanındaki yatırımlarının karşılığını aldıklarını ifade ederek, “Son dönemdeki yatırımlarımızın yüzde 70'ine yakınını dijital üzerine gerçekleştirdik. Son bir yılda mobil bankacılık hizmetlerimizi aktif olarak kullanan müşteri sayımız yüzde 65 artarak 2.6 milyona, internet bankacılığında ise yüzde 30 artarak 3.5 milyona ulaştı” dedi. Açıkalın, Avrupa Komisyonu'nun Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesini AB mevzuatı ile eşdeğer kabul etmesinin, sektörün sıhhatini teyit etmesi bakımından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KREDI KARTINDA AVRUPA LIDERI

Faik Açıkalın, geçen yılın ilk 9 ayında verdikleri 224.8 milyar TL'lik krediyle, kredi hacminde Türkiye'nin 3'üncü büyük özel bankası olduklarını belirtti. Açıkalın, net kârlarını 2 milyar 363 miyon TL'ye çıkardıklarını, mevduatta yüzde 7 büyüme yakaladıklarını, kredi kartında ise Kıta Avrupası'nda lider olduklarını belirterek “2017'de uzmanlık gerektiren projelerin kilit oyuncularından biri olacağız” dedi.