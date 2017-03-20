Trafik sigortalarına indirim geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında nisan ayından itibaren tavan fiyat uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Yaklaşık 20 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında, sürücüye yönelik poliçe düzenlenmesi 1 Nisan’dan itibaren başlıyor. otomobillerde tavan fiyat uygulaması başlayacak. hasar kademelerine göre tavan fiyat belirlenecek ve sigortacılar bu fiyatın üzerinde poliçe kesemeyecek. En düşük fiyatın 430 lira olması tahmin ediliyor. Uygulama 2017 sonuna kadar sürecek. Yüksek fiyattan sigorta yaptıranların ise primleri iade edilecek.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre, Başbakan Yardımcısı Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi; “Yaptığımız incelemeler sonucunda, sigorta şirketlerinin riski yüksek sigortalıları portföylerine katmak istemediklerini, bu nedenle de yüksek riskli olarak görülen sigortalılardan yüksek primler talep edilerek sigorta yapmaktan kaçındıklarını tespit ettik. Bu durumun sigorta fiyatlandırmasına duyulan güveni zedelediğini düşünüyoruz.

Bu nedenle vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla primlerde tavan fiyat uygulanmasına karar verdik” dedi. Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirim, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacak.

Trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40'ı bulacak. Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanmış olacak. Tarife değişikliği önümüzdeki ay hayata geçecek.”

1 NİSAN'DAN İTİBAREN FAZLA PRİM İADE EDİLECEK

Yeni uygulama ile sürücülerin en çok merak edeceği konu ise, 1 Nisan'a kadar yüksek fiyattan trafik sigortası yaptıranların, primleri iade edilecek mi? Evet, edilecek. Yeni uygulama başladığında hasarsızlık kademesine göre belirlenen tavan fiyat üzerinde primler iade edilecek. Örneğin, 800 liraya poliçe satın alan ve hiç hasarı olmayan bir sürücü, yeni uygulama başladıktan sonra hasarsız sürücüler için belirlenen tavan fiyat 600 liraysa, aradaki fark sigorta şirketi tarafından sürücüye iade edilecek. Tabi bu iade; sigortanın yaptırılma tarihine ve bitim süresine göre, prim-gün sayısına göre hesaplanıp, iade edilecek.

ORTALAMA FİYAT 438 LİRA OLACAK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 1 Nisan'da başlayacak tavan fiyat uygulaması ile otomobillerde zorunlu trafik sigortası primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanacağını açıkladı. Bugün için otomobillerde ortalama prim 627 lira. Tavan fiyat uygulamasında bu fiyat 438 liraya düşecek. En büyük indirim ise çok hasarlı sürücülerde olacak. Örneğin, hasar frekansı yüksek olup da bugün trafik sigortasında 4 bin lira prim ödeyen sürücüleri yeni uygulama ile fiyatı 2.880 liraya kadar inecek.