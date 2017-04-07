Turizm güvenliğinde Afrika’ya geçildik

Türkiye 139 ülkenin yer aldığı turizm güvenliği sıralamasında Fas, Gabon, Madagaskar gibi ülkelerin gerisinde kaldı ve ancak 116’ncı olabildi

Türkiye, 2016'da terör saldırıları ve darbe girişimi ile en ağır yarayı turizmde alırken, Akdeniz çanağındaki rakipleri dip yapan rakamlarla birlikte Türk turizmcisine fark attı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından iki yılda bir hazırlanan Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği Raporu'na göre, Türkiye, 139 ülke arasında turizm güvenliği alanında ancak 116'ncı olabildi. Finlandiya'nın en güvenilir ülke olarak açıklandığı raporun sonuçlarına göre, Peru, İsrail, Madagaskar, Tanzanya, Gabon, Arnavutluk ve Fas Türkiye'den daha güvenli ülkeler olarak Türkiye'den üst sıralarda listede yer aldı.

ZİRVE İSPANYA'NIN

Bu yıl, Rusya ve Malta gibi ülkeler başarı sıralamasında Türkiye'yi geride bıraktı. Türkiye'nin en önemli rakipleri olan, İspanya, Fransa ve Almanya ise ilk üç sırada yer aldı.

Türkiye, 2015-2016 yıllarını kapsayan dönemdeki performansı ile dünyanın en büyük 44'üncü turizm ülkesi oldu. 2015 raporunda da benzer bir performans göstererek sıralamada yerinde sayan sektör, Malta, Kosta Rika, Yunanistan, Panama ve Rusya gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Raporda, Türkiye 139 ülke arasından turizm yatırımı yapmak için en uygun 63'üncü ülke olarak açıklanırken bir önceki raporda Türkiye bu alanda 59'uncu sıradaydı. Araştırmalarda Türkiye'nin turizm alanındaki en güçlü yönünün havayolu altyapısı olduğu belirtildi. Pist uygunluğu ve havalimanlarının kapasitesini son yıllarda geliştiren Türkiye, dünyada havacılık koşullarının en uygun olduğu 14'üncü ülke seçildi.

Dünya turizmden 7.6 trilyon kazandı

Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği Raporu'na göre, turizm sektörü geçen yıl 7.6 trilyon dolarlık ciro ile global ekonomik gayri safi hasılanın yüzde 10.2'sini oluşturdu. 292 milyon kişiye istihdam sağlayan sektör, bu rakamla dünya genelinde çalışan her 10 kişiden birini bünyesinde istihdam etmiş oldu.

Uluslararası alanda seyahat eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre 46 milyon artarak 1.2 milyara ulaştı. Rapora göre, 1980 yılından bu yana uçakla seyahat edenlerin sayısı her 15 yılda bir ikiye katlanırken, geçen yıl 4 milyar kişi uçakla seyahat etti. Bu rakamın 2035 yılında ise 7.2 milyara ulaşması bekleniyor.