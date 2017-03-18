Turizmde Acem’e sarıldık

Avrupa pazarından eli boş dönen turizmciler, Rusya ve Ukrayna’dan umutlanırken, siyasi tansiyon yükselmediği takdirde İran’dan 2 milyon turist gelebileceğini belirtiyor

Son bir haftada Almanya, Rusya ve İran'da düzenlenen fuarlarda yeni sezonun yol haritasını tutturmaya çalışan turizmci artık hedef pazarlara değil, ‘siyasi gerginlik haritasına' odaklanıyor. Geçen hafta Almanya ve Hollanda ile yaşanan gerginliğin ardından Berlin'deki ITB fuarından Avrupa pazarı ile ilgili eli boş dönen turizm firmaları, Rusya ve Ukrayna'da umutlanırken, yükselen pazar İran için de ‘siyasi gerginlik' şerhi koydu. İki ülke arasındaki gelgitli ilişkilere rağmen geçen yıl 1.6 milyon İranlıyı ağırlayan sektör, bu yıl iki ülke arasında siyasi gerginlik olmaması durumunda bu rakamın 400 bin artarak 2 milyon kişiye çıkabileceğini açıkladı.

BÜYÜYEN PAZARLARDAN

Başta güvenlik olmak üzere referandum öncesi yaşanan siyasi restleşmeler nedeni ile ana pazarı olan Avrupa'yı kaybeden, Rusya'da ise yeni yeni toparlanmaya çalışan sektör, ilk iki ayda dip yaptığı 2016 rakamlarının da yüzde 50 gerisinde. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından hazırlanan İran raporu, ‘top artık devlette' mesajı veren turizmcilerin geldiği noktayı da özetliyor. TITE İran Uluslararası Turizm Fuarı sonrası ve Nevruz dönemi için gelen rezervasyonlardan yola çıkarak hazırlanan raporda, şu tespitlere yer verildi: “Bu yılın ilk ayında İran'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 101 bin kişi oldu. İran turizmde artış yaşanan nadir pazarlar arasında yer aldı. Bu yıl sonu için olumlu bir işaret. İki ülke arasında siyasi ilişkilerde gerginlik olmaması durumunda İran'dan 2 milyon turist bekleniyor.”

NEVRUZ İŞARET FİŞEĞİ

Raporda Türkiye'nin, yurtdışına çıkışlarda İranlılar için Dubai ve Malezya'dan sonra en çok tercih edilen üçüncü ülke olduğuna işaret edilirken, 21-23 Mart tarihleri arasında kutlanan ve İranlılar için büyük önem taşıyan Nevruz Bayramı'nda gelecek ön taleplerin yıl geneline ilişkin önemli bir basamak olacağına dikkat çekildi. Diğer taraftan Temmuz 2016'dan bu yana devam eden charter uçuşlarındaki sorun hakkında iki ülke arasındaki temaslar da devam ediyor.

Ruslara taksit teklifi

Rusya'da ruble ile ticaret için önemli adımlar atan Denizbank'tan Rus turiste taksitli tatil teklifi geldi. Rusya'daki MITT Fuarı'na katılan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Rus turistler sabit ruble fiyatı üzerinden taksitler halinde bilet ve tur paketi satın alma imkanına kavuşacak” açıklaması yaptı.

Hakan Ateş'in verdiği bilgilere göre, Sberbank iştiraki Cetelem ile tur paketi ve biletler taksitli olarak satın alınabilecek. Ateş, iki ülke arasında 200 milyon dolarlık bir ticaretin ruble üzerinden yapıldığını da sözlerine ekledi.

Türkler için tatil ‘mutluluk' demek

Turizmde geçen yılın can simidi olan iç pazara bakıldığında ise resmi tatillerin de etkisi ile sık ve kısa tatil trendinin öne çıktığı gözleniyor. Bu yıl 1.5 milyon turisti tatile göndermeyi hedefleyen tatilbudur.com'un yaptığı ankete göre, bu yıl yabancı turist sayısındaki belirsizlik nedeniyle fiyatlar yüzde 50 indirimli olarak belirlendi. En çok tercih edilen tatil bölgeleri arasında Side, Marmaris, Kemer ve Bodrum öne çıkarken, araştırmaya katılanların yüzde 32.4'ü tatili ‘mutluluk' olarak tanımlıyor. Türkiye'de en çok talep edilen tatil türlerine bakıldığında ise deniz tatili yüzde 84.3 ile ilk sırada yer alıyor.