Turkcell’in Ensar Vakfı davasına mahkemeden ret

Geçtiğimiz yıl 45 çocuğa cinsel istismar konusuyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na sponsor olan GSM operatörü Turkcell, o dönemde haklarında tweet atan 124 kişiye “ticari itibarlarını zedeledikleri” gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde görülen davada Turkcell'in tazminat talebi reddedildi. Tweet'ler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi.

Geçtiğimiz yıl 45 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na da vakfın sponsoru olan GSM operatörü Turkcell'e de birçok kişi tepki göstermişti. Tepkisini sosyal medya üzerinden gösteren kişiler bir süre sonra beklemedikleri bir durumla karşılaşmışlardı. Turkcell, kendilerine tepki gösterilen 11 bin tweete erişim engeli getirirken, 124 kişiye de “ticari itibarının zedelendiği” gerekçesiyle 10 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde görülen duruşmada, davayla ilgili emsal karar çıktı. Turkcell'in tazminat talebi reddedilirken, atılan tweetler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi.

AİHM: BÜYÜK ŞİRKETLER TEPKİ VE ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI

Mahkemenin kararını değerlendiren davalı tarafın avukatı Cevat Kazma, kamu vicdanını derinden yaralayan bir olayda kişilerin kendi düşüncelerini ifade etmesinin engellenmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son zamanlarda aldığı kararları işaret eden Cevat Kazma “AİHM, halka açık ve herkes tarafından bilinen şirketlerin eleştiri ve tepkilere daha açık olması gerektiği yönünde kararlar alıyor. Türkiye'deki markaların bu durumu benimsemesi gerekiyor” yorumunda bulundu.

Davalı Güney Kaplan, ilgili olayın o dönem toplumun büyük bir kesimi tarafından tepki çektiğini ancak GSM operatörünün açtığı tazminat davaları ile suskunluk sarmalı yaratmak istediğini ve kısmen de başarılı olunduğunu söyledi. Kaplan “Dava açıldığı duyulunca, verilen tepkiler azaldı, tepki verenler yazdıklarını sildi ve hesaplarını kapattı. Umarım bu kararla birlikte şirketler kendilerine yöneltilen eleştirileri bastırmak için yargıyı kullanamayacaklarının; eleştiri yapanların da haklı oldukları sürece yargıya güvenebileceklerinin göstergesi olur” dedi.