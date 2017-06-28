Türkiye’nin kaymak tabakası eriyor

Süper zenginler dünyada kazandı, Türkiye'de kaybetti.

30 milyon dolar servete sahip olanlar dünyada artarken Türkiye'de kısmen geriye düştü. En büyük servet artışı Japonya'da, en büyük düşüş ise İngiltere'de kaydedildi

Dünya genelinde süper zenginler 2016 yılında servetlerini artırırken, Türkiye'de 30 milyon dolar ve üstünde serveti olanların sayısı ve toplam varlığının değeri düştü.

Servet araştırmalarıyla bilinen veri ve danışmanlık şirketi Wealth-X'in dün açıklanan raporuna göre, dünya genelinde 30 milyon dolar ve üzerinde servet sahiplerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.5 artarak 226 bin 450'ye yükseldi. Bu kişilerin toplam servetiyse yüzde 1.5'lik artışla 27 trilyon dolara ulaştı. Bu kategorideki zenginlerin sayısının 2021'de 299 bin kişiye ulaşacağı tahmin edildi.

ÇALKANTILAR ETKİLEDİ

Türkiye'de süper zenginlerin sayısı 2015'e göre yüzde 0.8 azalarak 1190'a gerilerken, Bunların toplam serveti yüzde 2.2'lik düşüşle 150 milyar dolara indi. Türkiye bu sayılarla 27'nci oldu. Raporda, 2016'da ABD'de Donald Trump'ın seçilmesi ve İngiltere'deki referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı (Brexit) çıkması gibi sürprizlerin yaşandığı belirtilerek, “Belirsizlik Ortadoğu genelinde yükselen gerilimler, Türkiye'deki darbe girişimi, İtalya'daki anayasa referandumundaki mağlubiyet, AB genelindeki göçmen karşıtlığı sürtüşmesi, Filipinler'de popülizmin yükselişi ve Brezilya'da Devlet Başkanı'nın görevden alınmasıyla iyice karmaşıklaştı” denildi.

Ülkeler sıralamasında 73 bin 110 süper zengin ve 8 trilyon 719 milyar dolarlık toplam servetle en tepede bulunan ABD bir yılda yüzde 6.7'lik artış kaydetti. 2'nci sıradaki Japonya da ise zengin sayısında yüzde 14.7 artış görüldü. Japonya böylece 16 bin 740 süper zengin sayısı ile Çin'e 700 kişilik fark attı. Ancak Çinli süper zenginlerin toplam serveti 1 trilyon 950 milyar doları bulurken, Japonlarınki 1 trilyon 546 milyar dolarda kaldı.