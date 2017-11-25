Uber ve Yandex ortak oldu

Uber ve Yandex Rusya operasyonlarını birleştirme kararı aldı. Ortaya çıkan yeni şirketin değeri 3.7 milyar dolar oldu.

Dünyaca ünlü Uber, yasal zorluklar yaşadığı Rusya’da Yandex ile birleşme kararı aldı.

CNBC’nin haberine göre ortaya çıkan yeni şirkete Uber 225 milyon dolar Yandex ise 100 milyon dolar yatırım yapacak.

Şirket hisselerinin yüzde 36.6’sı Uber’in yüzde 59.3’ü ise Yandex’in elinde olacak.

Firmanın piyasa değerinin ise 3.7 milyar dolar olması bekleniyor.

Yeni kurulacak şirket Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus ve Gürcistan’da faaliyet gösterecek.