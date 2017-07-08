Ucuz kredi de kurtaramadı battılar

Ağır hasar alan küçük işletmeleri ucuz krediler de kurtaramadı. Mayısta 8.577 KOBİ daha bankaların takibine düştü.

Ekonomiyi canlandırmak için hükümetin aldığı tüm önlemlere rağmen küçük ölçekli şirketler can çekişiyor. Yılbaşında devreye alınan KGF ve KOSGEB kredileri KOBİ'lere cansuyu olmaya yetmedi. Küçük kuruluşların kredi batağı daha da büyüdü. Yılbaşından bu yana reel sektördeki bozulmayı kredi genişlemesi ile aşmaya çalışan hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredileri yoluyla mart ve nisan aylarında bir nebze de olsa rahatlattığı KOBİ'ler mayıs ayında tekrar tökezledi.

23.8 MİLYARLIK BATIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ödeyemedikleri kredileri nedeniyle bankalarla mahkemelik olan KOBİ sayısı 319 bin 859 seviyesindeydi. Mayıs ayı sonunda ise sadece bir ayda icralık olanlara 8 bin 577 KOBİ daha eklenince sayı 331 bin 383'e ulaştı. Toplam takipteki kredileri ise bir ayda 296 milyon lira artışla 23 milyar 804 milyon liraya ulaştı. Bu hızlı artış faizsiz kredi desteğinin dahi esnaf ve KOBİ'lere nefes aldırmadığını ortaya koyuyor. Borcunu çeviremeyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde kredi batığı hızla derinleşiyor. KOSGEB'in sıfır faizli ve 50 bin liraya kadar olan desteklerinden yararlanmak için 771 bin esnafın talepte bulunduğu açıklanmıştı.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda 460 bin firmanın desteklerden yaralanmaya hak kazandığı ve bunlardan 267 bin tanesinin kredi kullanabildiği belirtildi. Öte yandan, Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında imzalanan 250 milyar TL'lik protokolde nisan ayı sonunda 160 milyar liralık kullanıma ulaşıldı. Toplam kefaletin yüzde 90'ı ile KOBİ'ler desteklendi. KOBİ'ler içinde de mikro ve küçük işletmelerin payı yüzde 66 oldu. Mikro işletmelere KGF kapsamında 30 milyar 356 milyon lira, küçük 39 milyar 778 milyon lira, orta büyüklükteki işletmelere ise 25 milyar 782 milyon lira kredi kullandırıldı.

100 KOBİ'den 10.3'ü İCRALIK

BDDK'nın mayıs ayı verilerine göre 3 milyon 206 bin 395 KOBİ'nin bankalara kredi borcu var. Toplam KOBİ kredisi borcu ise 477 milyar 154 milyon lira. Bu tutarın 398 milyar 504 milyon lirasını TL cinsi krediler, 78 milyar 650 milyon lirasını ise döviz cinsi krediler oluşturuyor. Buna göre, bir yılda (2016 Mayıs – 2017 Mayıs) 22 bin 293 KOBi daha yasal takibe girerken, KOBİ'lerin takipteki borç miktarı Mayıs 2016'ya göre yüzde 30.5 arttı. Veriler bankalardan kredi alan her 100 KOBİ'nin 10.3'ünün icralık olduğunu gösteriyor.

618 BİN KİŞİ TAKİBE DÜŞTÜ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemenlerin sayısı mayıs ayında da artmaya devam etti. Buna göre kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin oranı yılın ilk 5 ayında yüzde 2 artış gösterdi. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 317 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanlar ise yüzde 1 azalışla 435 bin kişi oldu. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise yüzde 2 artışla 618 bin kişi oldu.