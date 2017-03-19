Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı için yapılacak kamulaştırma nedeniyle yeni borçlanmaya gidildiği kaydedildi. Projenin kalan işlerinin bitirilebilmesi için 112 milyon 721 bin 46 Euro (Yaklaşık 440 milyon TL) borçlanma talebi İBB Meclisi’ninmart ayı oturumunda gündeme alındı.

Ümraniye – Çekmeköy metrosu için 440 milyon liralık tartışma

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı için yapılacak kamulaştırma nedeniyle yeni borçlanmaya gidildiği kaydedildi. Projenin kalan işlerinin bitirilebilmesi için 112 milyon 721 bin 46 Euro (Yaklaşık 440 milyon TL) borçlanma talebi İBB Meclisi’ninmart ayı oturumunda gündeme alındı.

2012 yılında Doğuş Holding'e ihale edilen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun 38 ayda tamamlanarak Ağustos 2015'te hizmete girmesi planlanıyordu. Ancak bitiş tarihinin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen inşaat hâlâ tamamlanamadı. Üstelik 560 milyon Euro'luk metro inşaatının tamamlanabilmesi için artan maliyet nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) borç almak zorunda kaldı.

Projenin kalan işlerinin bitirilebilmesi için 112 milyon 721 bin 46 Euro borçlanma talebi İBB Meclisi'nin mart ayı oturumunda gündeme alındı. Borçlanma talebi ile ilgili hazırlanan raporda, metro inşaatının ihale bedeli olan 563 milyon 899 bin 995 Euro'luk tutara karşılık gelen iş miktarının tamamlandığı belirtildi.

TOPBAŞ'A YETKİ VERİLDİ

Kalan işler göz önüne alınarak proje maliyetinin yüzde 19.99 oranında artırılmasının 2 Ocak 2017 tarihli başkanlık oluru ile uygun bulunduğu kaydedildi. Bu artış oranına karşılık gelen toplam 112 milyon 721 bin 46 Euro ve sigorta primi tutarında kredinin temin edilebilmesi için dış borçlanmaya gidilmesi talep edildi. Talep AKP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilerek dış borçlanma için İBB Başkanı Kadir Topbaş'a yetki verildi.

Karara hayır oyu veren CHP grubu çok sert eleştiriler yöneltti. CHP'li Meclis Üyesi Abdulhadi Akmugan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizle yapılmaması yönündeki talimatına rağmen İBB'nin Euro üzerinden borçlanmaya gittiğini söyledi. Akmugan, “Bürokratlarının verdiği bilgiye göre kredi Hollandalı bir bankadan alınacak. Hollanda'nın bakanlarımıza yönelik tavrına karşı Rotterdam Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü bozarken bir Hollanda bankasından kredi

almamızı garip buluyorum” şeklinde konuştu.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, İBB'nin bütçesinin 4. ayında üçüncü kez delinerek borç alınmasını eleştirdi ve yüzde 20'lik maliyet artışı ile kamunun zarara uğratıldığını vurguladı. CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı da zemin etütlerinde çıkan sorunlar nedeniyle borçlanmaya gidildiğini planlamanın yanlış yapıldığını söyledi.